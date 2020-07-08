Kanat oyuncusu kaleye geçti, rakip kalecinin şutunu kurtardı

La Liga'nın 34. haftasında Sevilla sahasında Eibar'ı konuk etti. Mücadelede tarihe geçecek anlar yaşandı. Karşılaşmayı 1-0 Sevilla kazandı ama mücadele Lucas Ocampos'un hem gol atması hem de kaleye geçerek, rakip kaleci Marko Dmitrovic'in şutunu çıkarması damga vurdu.

Sevilla'da Lucas Ocampos kaleye geçti

Mücadelenin 56. dakikasında Lucas Ocampos filleri havalandırdı ve Sevilla karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Maçın son dakikalarında Sevilla kalecisi Tomas Vaclik sakatlandı. İspanyol ekibinin oyuncu değişiklik hakkı kalmadığı için kaleye Arjantinli kanat oyuncusu Lucas Ocampos geçti.

Lucas Ocampos'tan galibiyeti getiren kurtarış

25 yaşındaki oyuncu kaleye geçtikten sonra adeta devleşti. Bir pozisyon esnasında Eibar kalecisi Marko Dmitrovic'in şutunu, kaleye geçen kanat oyuncusu Lucas Ocampos çıkardı. Arjantinli oyuncu karşılaşmada hem gol attı hem de kaleye geçip yaptığı kurtarışla takımına 3 puanı getiren isim oldu.

İspanya La Liga puan durumu

Sevilla bu galibiyetin ardından puanını 60'a yükseltti ve 4. sırada yer aldı. Eibar ise 35 puanla 17. sırada kaldı.

Sevilla Eibar maçının özetini ve Lucas Ocampos'un kurtarışlarını izlemek için tıklayınız.

Sevilla Eibar maçının özeti ve Lucas Ocampos'un kurtarışları

ÖZET | Milan'dan Juventus maçında muhteşem geri dönüş: Dünya bu maça kilitlendi İtalya Serie A'nın 31. haftasında Milan, 2-0 geriye düştüğü maçta lider Juventus'u 4-2 yenerek müthiş bir geri dönüşe imza attı. Büyük bir heyecana sahne olan maçta milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da ikinci yarıda oyuna dahil oldu ve takımının geriden gelerek maçı kazanmasına destek oldu. Milan'ın Juventus'u 4-2 yendiği maçın özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.Milan-Juventus maçının önemli anları;İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 31'inci haftasında lider Juventus, Milan'a deplasmanda 4-2 yenildi. Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci 45 dakikada fileler 6 kez havalandı.GOL!İkinci yarıya hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu ve 47'nci dakikada Adrien Rabiot Juventus'u öne geçirdi: 0-1.GOL!53'üncü dakikada, Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo siyah-beyazlılar adına farkı 2'ye çıkardı: 0-2.GOL!62'nci dakikada, Milan'ın kazandığı penaltı atışını gole çeviren Zlatan İbrahimovic farkı 1'e indirdi: 1-2.GOL!66'ncı dakikada, Franck Kessie kırmızı-siyahlılar adına maçta yeniden eşitliği sağlayan golü attı ve skoru 2-2 yaptı.GOL!Bu golden 1 dakika sonra Rafael Leao, Milan'ı üstün duruma getiren gole imza attı: 3-2.GOL!80'inci dakikada ev sahibi Milan, Ante Rebic'in ayağından bulduğu golle maçın skorunu tayin etti: 4-2.4-2 oldu!— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 7, 2020 Hakan Çalhanoğlu ikinci yarıda oyuna girdiSakatlığı sebebiyle bu maça Milan yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise devre arasında Lucas Paqueta'nın yerine ikinci yarıda forma giydi.Milan Serie A'da 5. sıraya yükseldiBöylece Milan, önce 2 farklı geriye düştüğü mücadeleyi 4-2 kazanarak ligdeki çıkışını sürdürdü. Kırmızı-siyahlılar, salgın sonrası dönemde oynadığı 5'inci maçında 4'üncü galibiyetini elde etti. Bu galibiyetle puanını 49'a yükselten Milan, puan tablosunda maç fazlasıyla 5'inci sıraya yükseldi.Juventus şampiyonluk yolunda avantaj teptiLider Juventus ise öne geçtiği müsabakada üstünlüğünü koruyamayarak net bir avantajdan yararlanamadı. 75 puanla lider konumdaki siyah beyazlılar, Milan'ı yenerek şampiyonluk yolunda rakipleriyle arasındaki puan farkı açma fırsatını tepti. Juventus ligde 4'üncü mağlubiyetini alırken, 7 maç aradan sonra yenilgi yaşadı.Bu sonuçla şampiyonluk mücadelesi veren Juventus 75 puanda kalırken, Milan puanını 49'a çıkardı.Milan'ın Juventus'u 4-2 yendiği maçın özetini ve gollerini izlemek için tıklayın;Serie A'da Lazio büyük fırsatı kaçırdıDiğer yandan, bugün oynanan ligin 31'inci haftasının açılış maçında ise lider Juventus'un en yakın takipçisi başkent ekibi Lazio, Lecce deplasmanından sürpriz yenilgiyle ayrıldı. Lazio, 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybederek, şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. 68 puanla 2'nci sıradaki yerini koruyan Lazio, bu sezon üst üste 2'nci, toplamda 5'inci yenilgisini yaşadı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Lecce ise Lazio galibiyetiyle puanını 28'e yükseltti ve 17'nci sıraya çıktı. Lazio, bu yenilgiyle lider Juventusla arasındaki 7 puanlık farkı eritme fırsatını da değerlendirememiş oldu.İtalya Serie A'da puan durumu;

Zlatan Ibrahimovic verdiği cevaplarla yine şaşırtmadı Lider Juventus karşısında 2-0 geriye düştüğü maçtan 4-2 galip ayrılan Milan'da, ocak ayında kadroya katılan İsveçli yıldız İbrahimovic yine iddialı konuştu. 38 yaşındaki İbrahimovic, "Eğer sezonun başından bu yana oynasaydım şampiyonluğu kazanabilirdik. Ben bir başkan, teknik direktör ve oyuncuyum, fakat bana sadece futbolcu maaşı veriyorlar" ifadelerini kullandı.Milan, ligdeki son iki maçında, şampiyonluk mücadelesi veren Lazio'yu deplasmanda 3-0, Juventus'u ise sahasında 4-2 mağlup etti. İtalya Serie A puan durumuna bakmak için linke tıklayınız.Milan Juventus maçının özetini haberimizden izleyebilirsinizÖZET | Milan'dan Juventus maçında muhteşem geri dönüş: Dünya bu maça kilitlendiİki maçta da ilk 11'de sahaya çıkan İsveçli futbolcu, birer gol atarak takımının galibiyetine katkıda bulundu.