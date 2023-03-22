TFF açıkladı: Gelecek sezon ligde 20 takım olacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu sezon Süper Lig ve 1'inci Lig'den 4 takım yerine 2 takımın düşeceğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantı sonrasında alınan kararlar şu şekilde: