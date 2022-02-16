TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş maçı sonrasında hakemlere yüklenen, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın iddialarına yanıt veren Özdemir, "Hakemler Ay'dan mı geldi" dedi. Fenerbahçe ve Galatasaray'a Avrupa'da başarılan diyeleyen TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Cuma günü teklifler yükselecek"

"Pazartesi günü yayın ihalesini yaptık. 15 tane teklif geldi. Katılanlara cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. Revize edilmiş teklifleri bekliyoruz. İlgi ve alaka var ancak elimizden geldiğince bu yayın fiyatını yükseltmeye çalışıyoruz. Pazartesi günü gelen teklifleri değerlendireceğiz. Bekliyoruz, inşallah hayırlısı olur. Gelen teklifleri en iyi hale getirmeye çalışıyoruz."

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"Süper Lig TV kurulabilir"

"Kulüplerimizin, yayın gelirlerinden maksimum bedel almalarını istiyoruz. Teklifler içinde umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'nin kurulması ve gelir paylaşımlı sistem yapmak da düşüncelerimiz içinde var."

"Hakemler Ay'dan mı geldi?"

"Hakemler hakkında ağır ithamlarda bulunan kulübün başkanının takımı 3. sırada. Bu süreçte maçları yöneten hakemler Ay'dan mı geldi? Avrupa'dan mı geldi? Galip gelince hakemler iyi, beraberlik veya mağlubiyette hakem kötü. Hakemler de insandır, VAR'da olan arkadaşlar da insandır. Kararlar insan gözüyle veriliyor. Yeter ki kötü niyet olmasın."