Spor Adana Demirspordan büyük tepki "FETÖcü hakemler temizlensin"
FUTBOL FUTBOL

Adana Demirspor'dan büyük tepki: "FETÖ'cü hakemler temizlensin"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Sancak, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ın verdiği kararlara tepki gösterirken TFF Başkanı Nihat Özdemir'e mesaj yolladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Demirspordan büyük tepki: FETÖcü hakemler temizlensin
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçının hakem yönetimine tepki gösterdi.

Sancak, verilen kararların yanlış olduğunu öne sürerken TFF Başkanı Nihat Özdemir'e seslendi ve "Hakemlerin içindeki FETÖ'cüleri temizle başkanım. Bunlar hep FETÖ'cülerin eseridir" diye konuştu.

İşte Murat Sancak'ın sözleri;

  • -"Hakemlerin içindeki FETÖ'cüleri temizle başkanım. Bunlar hep FETÖ'cülerin eseridir. Her kurumda, emniyette, askeriyede, her yerde FETÖ'cü var da hakemlerin içinde mi yok? Bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı, taraftarı galyana getirdi."
  • -"Federasyon başkanına ve MHK başkanına sözüm olsun; Bu hakem eyyamcının teki, futbolcuları saha içinde tehdit etti. Birinci golde VAR'a gittin, bizim golde neden VAR'a gitmiyorsun? Son golde Balotelli önünü kesmiyor, ofsayt yok. Bunlar hazırlıklı gelmişler."
  • -"Hiçbir zaman hakemleri eleştirmedim. Yeni MHK başkanını bile, destek için aradım ama yeter. Bu hakemlerle bu lig bitmez. Herhalde ilk maçın intikamını aldılar. Bu hakem, ilk haftadaki Fenerbahçe maçımızı da yönetti. 1.5 penaltımız vardı, onları da vermedi."
Adanada Premier Lig esintisi

Adana'da Premier Lig esintisi

İzleyenlerin büyük keyif aldığı karşılaşmada kazanan çıkmadı.
KDV indirimi pazar tezgahlarına yansıdı

KDV indirimi pazar tezgahlarına yansıdı

Havalar ısınınca fiyatlar daha da düşecek.
Nedim Şener: Muhalefet partileri 28 Şubat tarihini helalleşme gibi belledilerse yanlış yaptılar

Beşiktaş maçı sonrasında büyük tepki.

Atık kumbara projesi

Atık kumbara projesi

​Karatay Belediyesinin bu projesiyle 1,5 hektometreküp suyun kirlenmesinin önüne geçildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.