TFF derbi tarihlerini açıkladı

TFF derbi tarihlerini açıkladı

17:01 20/03/2026, Cuma
G: 20/03/2026, Cuma
Türkiye Futbol Federasyonu
Türkiye Futbol Federasyonu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 28. hafta müsabakalarının fikstürünü açıkladı.

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 28. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı.

Derbi maçlarına sahne olacak olan haftada Trabzonspor-Galatasaray maçı 4 Nisan Cumartesi, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması ise 5 Nisan Pazar günü oynanacak.

Süper Lig 28. haftanın fikstürü şu şekilde;

4 Nisan 2026 Cumartesi

Kasımpaşa – Kayserispor (14.30)

Gençlerbirliği – Göztepe (14.30)

Gaziantep FK – Alanyaspor (17.00)

Trabzonspor – Galatasaray (20.00)


5 Nisan 2026 Pazar

Fatih Karagümrük – Çaykur Rizespor (14.30)

Samsunspor – Konyaspor (14.30)

Antalyaspor – Eyüpspor (17.00)

Fenerbahçe – Beşiktaş (20.00)


6 Nisan 2026 Pazartesi

Kocaelispor – Başakşehir FK (20.00)




