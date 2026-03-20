TFF derbi tarihlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 28. hafta müsabakalarının fikstürünü açıkladı.
Derbi maçlarına sahne olacak olan haftada Trabzonspor-Galatasaray maçı 4 Nisan Cumartesi, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması ise 5 Nisan Pazar günü oynanacak.
Süper Lig 28. haftanın fikstürü şu şekilde;
Kasımpaşa – Kayserispor (14.30)
Gençlerbirliği – Göztepe (14.30)
Gaziantep FK – Alanyaspor (17.00)
Trabzonspor – Galatasaray (20.00)
Fatih Karagümrük – Çaykur Rizespor (14.30)
Samsunspor – Konyaspor (14.30)
Antalyaspor – Eyüpspor (17.00)
Fenerbahçe – Beşiktaş (20.00)
Kocaelispor – Başakşehir FK (20.00)