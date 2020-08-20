TFF ile BtcTurk arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Sponsorluk ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası, BtcTurk Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Güneri, Kadın Milli Takımı oyuncuları ile A Milli Takım futbolcularından Emre Kılınç katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Nihat Özdemir, BtcTurk ile çok önemli bir iş birliğine imza attıklarını belirterek, "Futbol bir takım oyunu ve günümüzde artık sponsorlar bu takımın en önemli oyuncularından biri. Bizler onlarla birlikte daha güçlü ve başarılıyız. Türkiye Futbol Federasyonu olarak daima önemli markalarla güçlerimizi birleştirdik. Sponsor ailemizin son üyesi BtcTurk, ülkemiz için yeni ve çok önemli bir değer. Kendilerine Kadın ve Erkek Milli Takımlarımıza verdikleri destek için gönülden teşekkür ediyorum. Bu anlaşma ile inşallah milli takımlarımız sonunda kupa olan yeni başarı öykülerini yazacak. UEFA Uluslar Ligi müsabakaları öncesinde hayata geçirdiğimiz bu iş ortaklığı, A Milli Takımı'mız için yeni bir enerji ve moral kaynağı olacak. BtcTurk'e verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum. Bu anlaşmanın herkes için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

A Milli Erkek ve Kadın Takımlarının önemli başarılara imza atacağına inandığını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"A Milli Takımı'mız, Şenol Güneş liderliğinde, pandemi nedeniyle 2020 yılındaki ilk maçlarına UEFA Uluslar Ligi'nde çıkacak. 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan, 6 Eylül'de ise deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacağız. Böylece 9,5 aylık milli takım özlemimiz bitmiş olacak. Sporcularımıza, Uluslar Ligi yolculuğunda ve önümüzdeki yaz oynayacakları Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde başarılar diliyorum. Kadın Milli Takımı'mızın Avrupa Şampiyonası eleme maçları devam ediyor. Hazırlık kampını tesislerimizde sürdürüyorlar. Onları burada evlerinde ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Kadın futbolu, ben ve yönetim kurulumuz için çok değerli. Bildiğiniz gibi, kadın futbolunda yeni bir yapılanmaya gittik. Değerli hocamız Necla Güngör Kırağası önderliğinde bu yeni oluşumun en kısa zamanda meyvelerini vereceğine inanıyoruz. Yeni süreçte hem erkek hem de kadın milli takımlarımızın, Türk halkının yüzünü güldürecek başarılara imza atacağına inancım tam. İnşallah, FIFA sıralamasında 41. sıradan 29. sıraya kadar yükselen A Milli Takımı'mız dünyada ilk 10 ülke arasına girme hedefine emin adımlarla yürüyecek. Eminim ki, kadın milli takımlarımız da önümüzdeki süreçte Avrupa'da söz sahibi olacak."

Güneri: "Milli takımlarımızın destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

BtcTurk Üst Yöneticisi Özgür Güneri, Kadın ve Erkek Milli Futbol takımlarına sponsor olmaktan gurur duyduklarını aktardı.

Dünyada ilkleri gerçekleştiren marka olma misyonuyla hareket ettiklerini dile getiren Güneri, "Milli takımlarımızın ana destekçileri arasında yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Türk sporu ve futboluna katkılarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Kadın ve Erkek Milli Takımlarımızın destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesile ile iş birliğimizin hayata geçmesinde emeği geçen başta TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Dünyada önemli bir noktada yer aldıklarını ifade eden Güneri, "Küresel anlamda yapacağımız işlerle önemli adımlar atmak istiyoruz. Bu seviyede sponsorluk anlaşması yapan ilk firmayız. Heyecanlıyız. BtcTurk olarak Kadın ve Erkek Milli Takımlarımıza başarılar diliyoruz" dedi.

Güneş: "Önemli olan sevgi ve güvenle birbirimize bakmak"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, BtcTurk ile yapılan sponsorluk anlaşması hakkında şunları söyledi:

"Salgın nedeniyle zor bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde başarımızı daha yukarı çıkarabilmek için BtcTurk, kadın ve erkek milli takımına katkı yapacak. Para işinden fazla anlamam. Güvenli olduğunu düşündüğüm bir platform. Daha önce kulüplerde çalışırken bir doktorumuz dijital para almıştı. 'Nerede para, ortada bir şey yok.' diyordum. Her geçen gün bunun daha da büyüdüğünü görüyoruz. Gizemi güven ve sevgiyle birleştirmek gerekiyor. Para ile pekişirse daha iyi olur. Önemli olan sevgi ve güvenle birbirimize bakmak."

Kırağası: "Amacımız Türkiye'yi kadın futbolunda önde gelen ülkeler arasına sokmak"

Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası, Türkiye'yi kadın futbolunda söz sahibi bir ülke yapmak istediklerini dile getirdi.

Geçen yıl aralık ayında kadın futbolunda yeni bir yapılanmaya gidildiğini hatırlatan Kırağası, "Milli takımların başına kadın antrenörler getirildi. Yardımcı antrenörlük görevlerini de kadınlar üstlendi. Bu güvene layık olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Şenol Güneş, kadın milli takımlarının kamplarına yaptığı ziyaretlerle bize moral verdi. Bizlere esin kaynağı olmakta. Tolunay Kafkas ve Oğuz Çetin de bize destek veriyor. Onlara teşekkür ediyorum. Amacımız Türkiye'yi kadın futbolunda önde gelen ülkeler arasına sokmak. Bunu başaracağımıza inanıyoruz" şeklinde görüş belirtti.