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Spor

TFF'den 1959 yılı öncesi için açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, 1959 yılı öncesinde oynanan liglerin araştırılması için komisyon oluşturulacağını açıkladı.

22:38 . 15/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
TFF'den 1959 yılı öncesi için açıklama geldi

TFF'den 1959 yılı öncesi için açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu, 1959 yılında başlayan Süper Lig'den önce oynanan turnuvalar için araştırma komisyonu kurulacağını duyurdu.


Federasyon'dan yapılan açıklamada, "Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.



#TFF
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