Yeni MHK başkanı belli oldu

Ahmet İbanoğlu
"Türkiye Futbol Federasyonu 14 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile;
Başkan: Ahmet İbanoğlu
Üyeler:
Ünsal Çimen
Tolga Özkalfa
H. Ahmet Erdoğan
Erhan Sönmez
Seçim Demirel
Sefer Altuntaş
İbrahim Çınar
Ziya Çetin
Gökhan Özsavaş
Üyeler:
Ahmet Hamdi Usta
Ertuğrul Arslan
Timuçin Başar
Burhan Cuci
Özlem Aradağ
Dr. Süleyman Hasan Basa
3. Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir.