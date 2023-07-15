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Spor

Yeni MHK başkanı belli oldu

TFF, yeni MHK başkanının Ahmet İbanoğlu olduğunu açıkladı.

22:32 . 15/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ahmet İbanoğlu

Ahmet İbanoğlu

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye Futbol Federasyonu 14 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile;


1. Merkez Hakem Kurulu’na TFF Statüsü’nün 43. Maddesi ve Merkez Hakem Kurulu Talimatı’nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına,

Başkan: Ahmet İbanoğlu


Üyeler:


Ünsal Çimen

Tolga Özkalfa

H. Ahmet Erdoğan

Erhan Sönmez

Seçim Demirel

Sefer Altuntaş

İbrahim Çınar

Ziya Çetin


2. Temsilciler Kurulu'na, TFF Statüsü’nün 44. Maddesi ile Temsilciler Kurulu Talimatı’nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına;


Gökhan Özsavaş


Üyeler:


Ahmet Hamdi Usta

Ertuğrul Arslan

Timuçin Başar

Burhan Cuci

Özlem Aradağ

Dr. Süleyman Hasan Basa


3. Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir.

#TFF
#MHK
#Ahmet İbanoğlu
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