Spor TFFden Süper Ligin yeni yayıncısına dair açıklama Bir devir sona erdi
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TFF'den Süper Lig'in yeni yayıncısına dair açıklama: Bir devir sona erdi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in yeni yayıncısıyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayınladı. Federasyonun açıklamasına göre Digitürk ile yeni dönem için anlaşma sağlanamadı. Ligin yayıncısı olmak için teklif veren Saran ile TRT için görüşmelerin devam edeceği belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TFFden Süper Ligin yeni yayıncısına dair açıklama: Bir devir sona erdi!
Süper Lig maçlarını bu sezona kadar beIN Sports yayınlıyordu.

TFF, yayın ihalesinde Digiturk ile sözleşme imzalanmasının söz konusu olmadığını ve yayın hakkı sözleşmesinin imzalanması için hakların, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran ile TRT'ye geçtiğini açıkladı.

TFF'nin açıklama metni şöyle;

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Yayın İhale Komisyonu'nun aldığı karar gereğince, Paket 4 kapsamında Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-D, Paket 1-E, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3 için verilen süre sonunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) ile sözleşme imzalanması söz konusu olmamıştır.

Bu kapsamda, 28.02.2022 tarihli kamuoyu açıklamamızda da duyurulduğu gibi, ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır.
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