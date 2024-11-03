Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe MAÇ SONUCU

Sarı-lacivertlilerden kritik galibiyet.
Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Fred ve 75. dakikada Edin Dzeko attı.
Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Fred ve 75. dakikada Edin Dzeko attı.
Bordo-mavililerin gollerini 59, 67. dakikada Simon Banza (P) kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 23 yaparak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU
#Trendyol Süper Lig
#Trabzonspor
#Fenerbahçe