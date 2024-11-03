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Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe MAÇ SONUCU

Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe MAÇ SONUCU

16:453/11/2024, Pazar
G: 3/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Sarı-lacivertlilerden kritik galibiyet.
Sarı-lacivertlilerden kritik galibiyet.

Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Fred ve 75. dakikada Edin Dzeko attı.

Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu.


Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Fred ve 75. dakikada Edin Dzeko attı.


Bordo-mavililerin gollerini 59, 67. dakikada Simon Banza (P) kaydetti.


Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 23 yaparak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.


TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU


#Trendyol Süper Lig
#Trabzonspor
#Fenerbahçe

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