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Trabzonspor - Antalyaspor maçının VAR'ı belli oldu

Trabzonspor - Antalyaspor maçının VAR'ı belli oldu

12:2512/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, Türkiye'de 2018 yılında kullanılmaya başlandı.
Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, Türkiye'de 2018 yılında kullanılmaya başlandı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'la karşılaşacak. Bu maçın VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Papara Park'ta bugün saat 16.00'da başlayacak maçın Video Asistan Hakem'i (VAR) Özgür Yankaya oldu.


Karşılaşmada Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak ise Süleyman Özay görev yapacak.



#Süper Lig
#Trabzonspor
#Antalyaspor

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