Trabzon'da kazanan Beşiktaş

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-1 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Boyd, 64. dakikada penaltıdan Mensah ve 74. dakikada Lens kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 86. dakikada Abdülkadir Ömür attı. Mücadelnin 63. dakikasında bordo-mavili ekibin yeni transferi Flavio ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş lige 3 puan ile başlarken, Trabzonspor istediği başlangıcı yapamadı. Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise deplasmanda Denizlispor'un misafiri olacak.

Beşiktaş’ta yeni sezonun ilk golü Boyd’dan geldi

Süper Lig’de açılışı Trabzonspor deplasmanında yapan Beşiktaş, karşılaşmanın 29. dakikasında öne geçti. Sol kanatta topla buluşan ve ceza sahası önüne hareketlenen Tyler Boyd, ceza sahası dışından çok sert vurdu, Hüseyin Türkmen’e çarpan top filelere gitti. Bu golle Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında 1-0 öne geçerken, Beşiktaş’ın yeni sezondaki ilk golü de Boyd’dan geldi. Geçtiğimiz sezonu Sivasspor deplasmanında açan ve sahadan 3-0 mağlup ayrılan Beşiktaş, geçen sezonki ilk golünü ikinci haftada oynanan Göztepe mücadelesinde Güven Yalçın kaydetmişti.

Mensah, Beşiktaş formasıyla siftah yaptı

Süper Lig’de sezonun açılışını Trabzonspor deplasmanında yapan Beşiktaş, karşılaşmanın 64. dakikasında penaltı golüyle 2-0’ı yakaladı. 61. dakikada Beşiktaş’ın korner kullandığı sırada Atiba, Flavio tarafından düşürülünce, Ali Şansalan pozisyonu tekrar izlemeye karar verdi VAR’da pozisyonu kontrol ettikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı atışında 64. dakikada yeni transfer Mensah topun başına geçti ve soğukkanlı bir vuruşla, topu ters köşeye göndererek fileleri havalandırdı ve Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk lig maçında golle tanıştı.

.



