Trabzonspor Eski Başkanı Özkan Sümer mezarı başında anıldı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo mavili kulübün divan genel kurulunda açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un bankalara yılda ödediği 700-800 milyon TL arasındaki faiz yükünden kurtulduğunu söyleyen Doğan, teknik direktör Şenol Güneş'e de inandıklarını ifade etti.