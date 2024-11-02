Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor Eski Başkanı Özkan Sümer mezarı başında anıldı

Trabzonspor Eski Başkanı Özkan Sümer mezarı başında anıldı

17:542/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Özkan Sümer unutulmadı.
Özkan Sümer unutulmadı.

Bordo-mavililerde futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan Özkan Sümer, mezarı başında anıldı. Anma törenine Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleri, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören'de katıldı.

Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan Özkan Sümer, mezarı başında anıldı.


Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 22 Aralık 2020'de vefat eden Sümer'in, Trabzon'un Maçka ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, anma törenine Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleri, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem ve ASKF Trabzon Şube Başkanı Zeki Kurt'un katıldığı ifade edildi.


Anma töreninde Sümer için dua edildiği aktarılan açıklamada, kabri başına çiçek bırakıldığı kaydedildi.






#Trabzonspor
#Özkan Sümer
#Ertuğrul Doğan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sosyal yardımlara artış müjdesi GELDİ! Tutarlar Ocak ayında sil baştan değişecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...