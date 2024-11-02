Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: 'Şenol Hocamızın istediği transferleri yapacağız'

Trabzonspor'un 57. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı, bugün Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda açıklamalarda bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Şenol Güneş'e güvendiklerini söyledi. Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:





"Borçsuz Trabzonspor’u konuşacağız"

Trabzonspor’un yaklaşık 24-25 yıldır biriken vergi borcu olduğunu ifade eden Ertuğrul Doğan, "Vergi borcunun dışında, piyasaya kalan borcumuz da 1 milyar TL seviyelerinde. Ülkemizin mevcut ekonomik durumu ve vergi borcunun yüzde 50’nin üzerinde bir faizle faizlendirilmesi nedeniyle, kulübümüzün önündeki en büyük sorun vergi borcudur. Kendi iş hayatımda 3-4 yıllık planlarla hareket ediyorum. İlk göreve geldiğimiz zamandan bu yana, önümüzdeki yıl bu borcun nasıl kapatılacağına dair planlamayı da yapmış bulunuyoruz. Şu an itibarıyla daha önceki borçları nasıl kapattıysak, bunlarla ilgili de planlarımız tamamıyla hazır. Ne yapacağımızı çok net biliyoruz. Nasip olur da bu göreve devam edersek, önümüzdeki yıl şu ana kadar olduğu gibi bir aksilik yaşamazsak, borçsuz bir Trabzonspor’u sizlerle beraber konuşuyor olacağız" şeklinde konuştu.





"Gelir-gider dengesini sağlamalıyız"

Doğan özellikle Trabzonspor’un en önemli konularından biri gelir-gider dengesizliği olduğunu belirterek, "Trabzonspor’un gelirleri ile giderleri arasında yaklaşık 50 milyon Euro’luk bir fark var. Eğer önümüzdeki yıl bu borcu kapatırsak ama 1-2 yıl bir hamle yapamazsak, 2-3 yıl sonra aynı borcu tekrar Trabzonspor camiası konuşur hale gelecektir. Lütfen bu kimsenin aklından çıkmasın. Ben bu borcu bitirsem bile Trabzonspor camiası gelir-gider dengesi arasındaki farkı kapatmadığı sürece, iki-üç yıl içinde aynı borç aynı seviyeye gelecektir" dedi.





"Şenol Güneş’e sonuna kadar inanıyor ve güveniyorum"

Saha sonuçları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ertuğrul Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen yıl ligi 3. bitirdik, bu yıl ise sonuçlar ortada. Hoca değişikliğine gittik. Bu konuda tüm Trabzonspor camiasına açık ve net söylemem gerekirse mahcubum. Ben ve yönetim kurulumuz böyle bir durumu kabullenemeyiz. Bu yüzden, bizi bu durumdan çıkaracak olan Şenol Güneş ile tekrar anlaştık. Şenol Güneş, Trabzonspor efsane oyuncularımızdan biridir. Hem Trabzonspor’da hem de bir İstanbul takımında şampiyonluk yaşadı. Çok önemli başarılar elde etti. Şenol Güneş’e sonuna kadar inanıyor ve güveniyorum. Trabzonspor camiasının ve taraftarının istediği saha sonuçlarını bir an önce gerçekleştirecektir. Şenol Hocamızın bizden herhangi bir talebi olduğunda, kulüp başkanı ve yönetim kurulu olarak bununla ilgili bütçeyi bir şekilde bulup transferleri gerçekleştireceğiz. Saha sonuçlarıyla ilgili bütçelerdeki farklar dikkatinizi çekiyordur. Şampiyon olduğumuz yılda, ikinci olan takımla aramızda 10 milyon Euro fark vardı. Şimdi ise bütçemizin 6-7 katı büyüklükteki takımlarla mücadele ediyoruz. Bu gelir-gider farkı, takımlar arasındaki dengeye yansıyor."





Trabzonspor’un en önemli unsurunun altyapı olduğunu ifade eden Doğan, "Yönetim olarak akademi ve amatör takımlarımıza daha fazla destek vereceğiz. Bugüne kadar önemli destek verdik ama bu desteği artırarak devam edeceğiz. Akademinin başına efsanelerimizden Güngör Şahinkaya’yı getirdik, A takımın başında ise Sayın Şenol Güneş var. Benim onlara herhangi bir futbol aklı vermem mümkün değil. Ancak onların camiamızda ve şehrimizde yaptıkları bellidir. Bundan sonra akademi ve A takımla ilgili ne isterlerse yönetim olarak yerine getireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.























