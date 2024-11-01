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Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi

Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi

15:071/11/2024, Cuma
IHA
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Jose Mourinho
Jose Mourinho

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 11. haftasında Trabzonspor ile pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti.


Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda; ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.


Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.





#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Jose Mourinho

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