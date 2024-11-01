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Jose Mourinho'dan sakatlık paylaşımı

Jose Mourinho'dan sakatlık paylaşımı

14:371/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Jose Mourinho, idmandaki sakatlığının ardından sekerek yürüyordu.
Jose Mourinho, idmandaki sakatlığının ardından sekerek yürüyordu.

Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, idmanda İsmail Yüksek'in müdahalesi ile yerde kalmış ve sakatlık yaşamıştı. Portekizli teknik adam son durumunu paylaştı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, antrenmanda İsmail Yüksek'in müdahalesi ile sakatlanmıştı.


Portekizli teknik adam, bugün sakatlığına dair bir paylaşım yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, İsmail Yüksek'le bir karesini paylaşıp "Her şey yolunda İsmail. Pazar gününe hazırım" notunu düştü.


Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında pazar günü Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak.




#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#İsmail Yüksek

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