Trabzonspor - Fenerbahçe || Canlı skor - Canlı sonuç

Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan derbi karşılaşması BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Zorlu mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Derbide hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. VAR'da Atilla Karaoğlan görev alacak.
İki ekip, Süper Lig tarihinde 103. kez karşılaşacak. Ezeli rekabette alınan galibiyet sayılarında Fenerbahçe'nin 41-27 üstünlüğü bulunuyor.
Trabzonspor'da Edin Visca fileleri havalandırması halinde Süper Lig kariyerindeki 100. golünü atmış olacak.
Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Serdar Saatçı, Savic ve Serkan Asan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde ise Oosterwolde ile Cengiz Ünder takımını yalnız bırakacak.
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Lundstram, Ozan, Visca, Nwakaeme, Banza
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Mert, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri