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Trabzonspor - Fenerbahçe || Canlı skor - Canlı sonuç

Trabzonspor - Fenerbahçe || Canlı skor - Canlı sonuç

16:453/11/2024, Pazar
G: 3/11/2024, Pazar
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Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan derbi karşılaşması BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Zorlu mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.


Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


Derbide hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. VAR'da Atilla Karaoğlan görev alacak.


İki ekip, Süper Lig tarihinde 103. kez karşılaşacak. Ezeli rekabette alınan galibiyet sayılarında Fenerbahçe'nin 41-27 üstünlüğü bulunuyor.


Trabzonspor'da Edin Visca fileleri havalandırması halinde Süper Lig kariyerindeki 100. golünü atmış olacak.


Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Serdar Saatçı, Savic ve Serkan Asan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.


Sarı-lacivertlilerde ise Oosterwolde ile Cengiz Ünder takımını yalnız bırakacak.


TRABZONSPOR - FENERBAHÇE 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Lundstram, Ozan, Visca, Nwakaeme, Banza

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Mert, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri


TRABZONSPOR - FENERBAHÇE CANLI SKOR


#Trendyol Süper Lig
#Trabzonspor
#Fenerbahçe

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