Trabzonspor-Galatasaray derbisinin hakemi Palabıyık oldu

Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakem kadroları belli oldu.
Haftanın programı ve hakemleri şöyle:
26 Ağustos Cuma
- Gaziantep FK - Antalyaspor: Suat Arslanboğa
27 Ağustos Cumartesi
- Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
- Adana Demirspor - Ümraniyespor: Kadir Sağlam
- Corendon Alanyaspor - İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz
28 Ağustos Pazar
- Kasımpaşa - Hatayspor: Mert Güzenge
- Kayserispor - Giresunspor: Sarper Barış Saka
- Konyaspor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler
29 Ağustos Pazartesi
- Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık
- Beşiktaş-Sivasspor: Volkan Bayarslan