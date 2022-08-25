Trabzonspor-Galatasaray derbisinin hakemi Palabıyık oldu

Süper Lig'de 3. haftanın 11'i

Futbol istatistik sitesi WhoScored, verimlilik puanlarına göre Süper Lig'de 3. haftanın en iyi 11'ini belirledi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'den ikişer futbolcu kadroda yer aldı. Haftanın futbolcusu Berkay Özcan oldu. Karagümrük maçındaki performansıyla dikkati çeken Kevin N'Koudou'nun kadroda olmaması ise şaşkınlığa neden oldu.