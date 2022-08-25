Spor Trabzonspor-Galatasaray derbisinin hakemi Palabıyık oldu
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Trabzonspor-Galatasaray derbisinin hakemi Palabıyık oldu

Süper Lig'de 4. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Trabzonspor-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık yönetecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor Galatasaray derbisinin hakemi kim oldu?
Ali Palabıyık

Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakem kadroları belli oldu.

Haftanın programı ve hakemleri şöyle:

26 Ağustos Cuma

  • Gaziantep FK - Antalyaspor: Suat Arslanboğa

27 Ağustos Cumartesi

  • Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
  • Adana Demirspor - Ümraniyespor: Kadir Sağlam
  • Corendon Alanyaspor - İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz

28 Ağustos Pazar

  • Kasımpaşa - Hatayspor: Mert Güzenge
  • Kayserispor - Giresunspor: Sarper Barış Saka
  • Konyaspor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

29 Ağustos Pazartesi

  • Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık
  • Beşiktaş-Sivasspor: Volkan Bayarslan

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SPOR
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Süper Lig'de 3. haftanın 11'i
FOTOĞRAF 12
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Serkan Kırıntılı (Ümraniyespor): 8.5 puan
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Valentin Rosier (Beşiktaş): 8.1 puan
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Aaron Appindangoye (Sivasspor): 7.5 puan
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Alexis Perez (Giresunspor): 7.4 puan
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Lucas Lima (Başakşehir): 7.9 puan
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Berkay Özcan (Başakşehir): 8.6 puan
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Salih Uçan (Beşiktaş): 8 puan
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Lincoln Henrique (Fenerbahçe): 7.7 puan
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Saba Lobjanidze (Hatayspor): 7.4 puan
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Muhammet Demir (Konyaspor): 8 puan
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Enner Valencia (Fenerbahçe): 8.1 puan
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Haftanın 11'inin sahaya dizilişi
Süper Lig'de 3. haftanın 11'i
Futbol istatistik sitesi WhoScored, verimlilik puanlarına göre Süper Lig'de 3. haftanın en iyi 11'ini belirledi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'den ikişer futbolcu kadroda yer aldı. Haftanın futbolcusu Berkay Özcan oldu. Karagümrük maçındaki performansıyla dikkati çeken Kevin N'Koudou'nun kadroda olmaması ise şaşkınlığa neden oldu.


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