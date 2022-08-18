Yasin Kol'un gözlemci raporu belli oldu: Bir süre dinlendirilecek

Riva'da düzenlenen MHK Ağustos Ayı Eğitim Semineri'de konuşan Başkan Vekili Murat Ilgaz, tartışılan hakem Yasin Kol'un performansıyla ilgili soruya cevap verdi.
Ilgaz, "Yasin Kol'un gözlemci raporları tatmin edici değil. Kabul edilebilir sınırların biraz dışında. Bir süre dinlenecek" dedi.
Alanyaspor ile Beşiktaş arasında Süper Lig'in 2. haftasında oynanan ve 3-3 sona eren maçı yöneten Yasin Kol'un karşılaşmada verdiği kararlar siyah-beyazlı camianın büyük tepkisini çekmişti.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Yasin Kol'u bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.