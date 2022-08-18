Yasin Kol'un gözlemci raporu belli oldu: Bir süre dinlendirilecek Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkan Vekili Murat Ilgaz, Alanyaspor-Beşiktaş maçının hakemi Yasin Kol'un gözlemci raporunun kabul edilebilir sınırın dışında olduğunu açıkladı.

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