Süper Lig'in kalan haftalarında Türk hakemler de VAR'da görev alacak.
Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu maçın Video Asistan Hakem'i (VAR) belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de heyecan 35. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Trabzonspor zorlu maçta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre kritik mücadelenin Video Asistan Hakem koltuğunda Hollandalı Erwin Blank oturacak.
Bu akşam saat 19.00'da başlayacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.
#Süper Lig
#Trabzonspor
#Galatasaray