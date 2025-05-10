Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR'ı açıklandı

Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR'ı açıklandı

11:5810/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Süper Lig'in kalan haftalarında Türk hakemler de VAR'da görev alacak.
Süper Lig'in kalan haftalarında Türk hakemler de VAR'da görev alacak.

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu maçın Video Asistan Hakem'i (VAR) belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de heyecan 35. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Trabzonspor zorlu maçta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.


TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre kritik mücadelenin Video Asistan Hakem koltuğunda Hollandalı Erwin Blank oturacak.


Bu akşam saat 19.00'da başlayacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.



#Süper Lig
#Trabzonspor
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En güzel, anlamlı, resimli Anneler Günü mesajları ile sözleri - Anneanneye, babaanneye, ablaya, eşe kayınvalideye gönderilecek farklı Anneler Günü kutlama mesajları 2025