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Trabzonspor - Göztepe | CANLI İZLE

Trabzonspor - Göztepe | CANLI İZLE

19:3024/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
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Trabzonspor - Göztepe
Trabzonspor - Göztepe

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Göztepe maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek.


Papara Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Cihan Aydın düdük çalacak.


Mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf finalde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.


Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Batista Mendy ve Okay Yokuşlu ile sakatlıkları devam eden Folcarelli, Draguş, Serdar ve Hüseyin Türkmen bu maçta forma giyemeyecek.


Göztepe'de ise Juan, Djalma ve Solet takımlarını yalnız bırakacak.


TRABZONSPOR - GÖZTEPE 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Ozan, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza.

Göztepe: Arda, Sangare, Koray, Heliton, Taha, Ogün, Doğan, Dennis, Tijanic, Emerson, Romulo.


TRABZONSPOR - GÖZTEPE CANLI İZLE
Trabzonspor - Göztepe maçını canlı izlemek için

#Ziraat Türkiye Kupası
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