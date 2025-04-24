Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi konuk etti.





Papara Park'ta oynanan mücadeleyi bordo-mavililer, 2-0 kazandı ve finale yükseldi.





Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Ozan Tufan ile 89. dakikada Oleksandr Zubkov kaydetti.





Bu sonucun ardından Trabzonspor kupa finalinde Galatasaray'ın rakibi oldu. Türkiye Kupası final karşılaşması 14 Mayıs Çarşamba günü oynayacak.





⏱️ 90' Karşılaşma sona erdi.



Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek finale yükseliyoruz! 💪#TSvGÖZ pic.twitter.com/vBCOLHiXMp — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 24, 2025





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

11' Oleksandr Zubkov, topla birlikte ceza alanı içine girdikten sonra sol ayağıyla şutunu çekti fakat kaleci Arda Özçimen sağına giden topu yatarak çelmeyi başardı.





30' Trabzonspor, Simon Banza ile mutlak bir golden yararlanamadı. Anthony Nwakaeme'nin sol kanattan yaptığı etkili ortada Simon Banza, altıpas çizgisi üzerinde müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak topu yandan auta gönderdi.

41' Oleksandr Zubkov'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Stefan Savic, altıpasın önünden kafa vuruşunu yaptı ancak top üst direği sıyırarak auta gitti.

İKİNCİ YARI

55' Penaltıda topun başına geçen Simon Banza, sağ ayağıyla yerden vuruşunu yaptı. Kaleci Arda Özçimen soluna giden topu uzanarak çeldi ve yan direğe de çarpan top tekrar Arda'da kaldı.





60' Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanmak için topun başına Romulo Cardoso geçti. Romulo Cardoso'nun sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır parmaklarının ucuyla topu kornere çelmeyi başardı.





65' Göztepe savunmasında Ogün Bayrak'ın uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. John Lundstram, ceza alanı hemen içinden sağ ayağıyla bekletmeden vuruşunu yaptı fakat top farklı şekilde üstten auta çıktı.





78' Sağ kanattan Oleksandr Zubkov'un kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top altıpasın sağında Ozan Tufan'a geldi. Ozan Tufan'ın topuğuyla yaptığı vuruşta top uzak köşeye gitti ve ağlarla buluştu: 1-0.





89' Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'un golüyle farkı 2'ye çıkardı.





TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ

Trabzonspor - Göztepe maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.









MAÇTAN NOTLAR:

Fatih Tekke'den Sikan, sürprizi

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, son haftalarda forma şansı vermediği Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan'ı 11'de görevlendirdi. Fatih Tekke, 2 Nisan'da Sipay Bodrum FK ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de tercih ettiği futbolcuyu, 3 lig maçının ardından sahaya sürdü. Göztepe'de ise beklenen kadrodan sakatlıkları bulunan kaleci Lis'in yerine Arda Özçimen, İsmail Köybaşı'nın yerine de Nazım Sangare, görev yaptı.





Taraftar, büyük bölümünü doldurdu

Trabzonspor taraftarları tribünlerin büyük bölümünü doldurdu. Ligde arzu etmediği bir sezon yaşayan bordo-mavililerde taraftarlar, yarı final maçında takımlarına destek verdi. Göztepe taraftarı da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık bin sarı-kırmızılı taraftar, misafir taraftar tribününde yer aldı.





Filistin'e destek

Trabzonspor taraftarları Filistin'e destek mesajları verdi. Bordo-mavili taraftarlar, tribünlere 'Çocuklar Uyurken Susulur, Ölürken Değil', 'Gazze'de Savaş yok, Soykırım var, Talan var, Zulüm var, Açlık var', 'Zulme Lanet, Gazze'ye Özgürlük' yazılı pankartları tribünlerin önüne astılar.





Çocuklar ücretsiz izledi

Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak amacıyla Yavru Fırtına olan ismini “Mattia Ahmet Minguzzi” olarak değiştirdiği tribünden, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar maçı ücretsiz olarak izledi. Trabzonsporlu oyuncuların formaların göğsünde çocukların çizdiği resimler yer aldı. TSYD Trabzon Şubesi'nin organizasyonu ile basın mensuplarının eşleri ve çocukları da karşılaşmayı basın tribününden izledi.

Unutulmayacak gözündeki 𝐢𝐳𝐢.

Unutulmayacak ismi.

Unutulmayacak Ahmet Minguzzi 🖤 pic.twitter.com/8srSCwHyE7 — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 24, 2025











