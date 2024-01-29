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Spor

Trabzonspor - Kasımpaşa | canlı skor - canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 23. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Trabzonspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

19:02 - 29/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:57 - 29/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor - Kasımpaşa |CANLI|
Trabzonspor - Kasımpaşa |CANLI|

Trabzonspor, Süper Lig 23. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor.


Saat 20.00'de başlayan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.


TRABZONSPOR-KASIMPAŞA İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Fernandez, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis.

Kasımpaşa: Ali Emre, Taylan, Yasin, Winck, Ben Ouanes, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Oğulcan, Da Costa.

TRABZONSPOR-KASIMPAŞA CANLI

#Trabzonspor
#Kasımpaşa
#Trendyol Süper Lig
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