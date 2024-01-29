Trabzonspor - Kasımpaşa | canlı skor - canlı sonuç

Trabzonspor - Kasımpaşa |CANLI|
Trabzonspor, Süper Lig 23. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
Saat 20.00'de başlayan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
TRABZONSPOR-KASIMPAŞA İLK 11'LER
TRABZONSPOR-KASIMPAŞA İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Fernandez, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis.
Kasımpaşa: Ali Emre, Taylan, Yasin, Winck, Ben Ouanes, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Oğulcan, Da Costa.
TRABZONSPOR-KASIMPAŞA CANLI
TRABZONSPOR-KASIMPAŞA CANLI
#Trabzonspor
#Kasımpaşa
#Trendyol Süper Lig
2 saat önce