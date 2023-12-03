Trabzonspor-Kayserispor

İki takım Papara Park'ta kozlarını paylaşıyor.
Ligin 14. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den yayınlanıyor.
Lideki son 5 karşılaşmasında yenilgi yüzü görmeyen, iç sahada da üst üste 4 maçını kazanan bordo-mavililer, seriyi sürdürmek istiyor. Puan silme cezası alan Kayserispor ise Trabzon deplasmanında moral arıyor.
Maçın 11'leri
Trabzonspor:
Uğurcan, Larsen, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Abdülkadir, Pepe, Visca, Trezeguet, Onuachu.
Kayserispor:
Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Cardoso, Karimi, Kemen, Ramazan, Aylton, Thiam
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23 dakika önce