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Spor

Trabzonspor-Kayserispor

Süper Lig'de Trabzonspor, evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

15:01 - 3/12/2023 Pazar
Güncelleme: 15:07 - 3/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
İki takım Papara Park'ta kozlarını paylaşıyor.
İki takım Papara Park'ta kozlarını paylaşıyor.

Ligin 14. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den yayınlanıyor.


Lideki son 5 karşılaşmasında yenilgi yüzü görmeyen, iç sahada da üst üste 4 maçını kazanan bordo-mavililer, seriyi sürdürmek istiyor. Puan silme cezası alan Kayserispor ise Trabzon deplasmanında moral arıyor.


Maçın 11'leri

Trabzonspor:
Uğurcan, Larsen, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Abdülkadir, Pepe, Visca, Trezeguet, Onuachu.
Kayserispor:
Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Cardoso, Karimi, Kemen, Ramazan, Aylton, Thiam


#Süper Lig
#Trabzonspor
#Kayserispor
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