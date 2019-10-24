Trabzonspor-Krasnodar

Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupalarındaki 7. maçına Krasnodar önünde çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1'lik sonuçlarla eleyen bordo-mavililer, play-off turunda deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan'ın AEK takımına sahasında 2-0 mağlup olmasına karşın, gruplara kalma başarısı gösterdi.
Karadeniz ekibi, grupta ise İspanya'nın Getafe takımına rakip sahada 1-0 yenilmiş, Basel'le de evinde 1-1'lik berabere kalmıştı.
- İlk 11'ler belli oldu
- Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Kamil Ahmet, Abdülkadir Parmak, Sosa, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth
Krasnodar: Safonov, Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Kambolov, Vilhena, Stotski, Suleymanov, Berg
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