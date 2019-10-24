Trabzonspor-Krasnodar: 2-0

Trabzonspor Avrupa Ligi'nde sahasında Krasnodar'ı ağırladı. Mücadeleyi Rus ekibi 49. dakikada Berg ve 90+2. dakikada Vilhena'nın attığı golle 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından temsilcimiz grupta 1 puan ile son sırada yer aldı.

Şenol Güneş de maçı izledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'un Krasnodar ile oynadığı maçı tribünden takip etti. Maç öncesinde bordo-mavili taraftarlarla fotoğraf çektiren Güneş, protokol trübününde eski arkadaşları ile hasret giderdi.

Obi Mikel ve Sturridge kadroda yok

Sakatlıkları bulunan Obi Mikel ve Sturridge riske edilmeyerek Krasnodar maçında oynatılmadı. İki oyuncunun ligdeki Medipol Başakşehir maçına hazır hale gelmesi için sağlık kurulu tarafından tedavilerine devam edildi.

Yusuf Sarı, Avrupa'da 11'de ilk kez başladı

Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Sarı, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez ilk 11'de yer aldı. Yusuf, daha önce Sparta Prag ve AEK ile oynanan karşılaşmalarda toplam 42 dakika sahada kalmıştı.

Fernandes 39 gün sonra

Trabzonspor'da son olarak ligde 15 Eylül 2019 tarihindeki Gençlerbirliği maçında forma giyen ve karşılaşmanın 44'üncü dakikasında sakatlanan savunma oyuncusu Ivanildo Fernandes, sakatlığının ardından 39 gün sonra formasına kavuştu.

Taraftarlar maça ilgi gösterdi

Bordo-mavili taraftarlar Trabzonspor ile Krasnodar arasında oynanan maça ilgi gösterdi. Tribünlerin önemli bölümü dolarken az sayıda Rus taraftar da takımlarına destek verdi. Öte yandan Trabzonspor'un eski futbolcusu Kevin Campbell, Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile statta bir araya geldi.