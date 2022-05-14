Trabzonspor kupasına kavuşuyor

Trabzon’da beklenen gün geldi. Şampiyonluk kupasının alınacağı gün şehirde adeta bayram havası yaşanacak. Süper Lig’de 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, bugün unutulmaz bir organizasyonla kupasını havaya kaldıracak.

Bordo-mavililer, ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nden deniz yolu ile “şampiyonların filosu” oluşturarak yüzlerce teknenin eşliğinde Trabzon Limanı’na hareket edecek. Yolculuk boyunca hem denizde hem de karada meşalelerle müthiş bir görüntünün ortaya çıkması bekleniyor. Devamında Trabzon Limanı’na yanaşacak Karadeniz ekibi, buradan da üstü açık otobüs ile stadyuma geçecek.

“Şampiyonların Filosu” için hazırlıklar sürüyor pic.twitter.com/YXLov7MLio — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 14, 2022

Unutulmaz bir gece

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Programla ilgili kulüp tarafından yapılan açıklamada, “14 Mayıs, Cumartesi günü saat 18:00’de başlayacak kutlama programı için Medical Park Stadyumu’na dev boyutlarda bir sahne kuruluyor. Büyüleyici sahne performanslarının gerçekleştirileceği kutlamalar için stadyum kapıları saat 16:00 itibarıyla açılacak. Kutlamalarda Apolas Lermi, Bilal Hancı, DJ Burak Yeter, Ezgi Eyüpoğlu, İbrahim Can, İhsan Eş, Kadr, Matthaios Tsahouridis, Mero, Mustafa Topaloğlu, Nazlı Hacıalioğlu, Özkan Meydan, Sedat Keskin, Seren Uzun ve Yener Çevik sahne alacak. Sanatçı performanslarının ardından program, kasketliler horonu, Kuzeyin Uşakları ekibinin horon gösterisi ve sürprizli kolbastı ile devam edecek. Programın en heyecan verici kısmı ise, şampiyon futbolcularımızın kendi seçtikleri parçalar eşliğinde Zafer Yolu’ndan geçerek sahneye çıkmasıyla yaşanacak. Takımımız Şampiyonluk Kupası’nı kaldırdıktan sonra sahne şovu, Demet Akalın ve dansçılarının performansı ile devam edecek” denildi.

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Trabzonspor, şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor pic.twitter.com/5iX3RS1gll — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 14, 2022

Kupa 20.11'de verilecek

Trabzonspor, taraftarları kutlamaya davet ederken, “Havai fişek, ışık ve lazer şovlarıyla renklenecek kutlamalar, dünden bugüne Trabzonspor'umuza emek vermiş pek çok değerli ismin katılımıyla şampiyonluğumuza yakışır bir coşku içinde geçecek. Harika bir gece sizleri bekliyor!” ifadeleri kullanıldı. Saat 20.11’de futbolcular ile teknik heyet sahneye çıkıp madalyalarını takacak, ardından da şampiyonluk kupası kaptan Uğurcan Çakır’ın ellerinde havaya kalkacak. Bordo-mavili takım, gecenin sonunda üstü açık otobüsle şampiyonluk turu atacak.

SPOR Trabzonspor’un şampiyonluk forması görücüye çıkıyor



