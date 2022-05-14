Trabzonspor kupasına kavuştu

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, bugün kupasına kavuştu. Kupa töreni öncesi gün boyu şehirde adeta bayram havası yaşandı.
Şampiyonluk filosu
Bordo-mavililer, ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nden deniz yolu ile 'şampiyonların filosu'nu oluşturdu.
Yüzlerce tekne Trabzon Limanı’na hareket etti.
✅Havada
✅Karada
✅Denizde pic.twitter.com/I2HZm8Nv72
✅Havada
Futbolcular teknede coştu
Yolculuk boyunca hem denizde hem de karada meşalelerle müthiş görüntüler ortaya çıktı.
Futbolcular da tekne içinde horon ve kolbastı oynadı.
Trabzonspor teknesi coşuyor🎉pic.twitter.com/1eoOwJk4hh
Trabzonspor teknesi coşuyor🎉pic.twitter.com/1eoOwJk4hh— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 14, 2022
Takımı Nuri Albayrak karşıladı
Trabzonspor takımı, Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde Trabzon Limanı’na yanaştı.
Bordo-mavili kafile burada, Trabzonspor Eski Başkanı Nuri Albayrak, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Albayrakspor Kulübü Başkanı Hamza Albayrak ile Trabzon Alport Liman Genel Müdürü Muzaffer Ermiş tarafından çiçeklerle karşılandı.
Üstü açık otobüsle stadyuma geçildi
Şampiyon takım, deniz yoluyla geldiği Trabzon Limanı’ndan üstü açık otobüsle Medical Park Stadı'na hareket etti.
Konvoy eşliğinde stada ulaşan kafileye, stat çevresindeki taraftarlar yol boyunca sevgi gösterilerinde bulundu.
Stadyumda dev sahne
Medical Park Stadyumu’na dev boyutlarda bir sahne kuruldu.
Sahne performanslarının gerçekleştirildiği kutlamalar için stadyum kapıları saat 16:00 itibarıyla açıldı.
Kutlamalarda birçok ünlü sanatçı sahne aldı.
🪩 Trabzon, partiye hazır! #beINSPORTS pic.twitter.com/yV85yLSoh6
🪩 Trabzon, partiye hazır! #beINSPORTS pic.twitter.com/yV85yLSoh6— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 14, 2022
Abdülkadir ve Siopis'ten kolbastı sürprizi
Sanatçı performanslarının ardından kutlamalar, kasketliler horonu, Kuzeyin Uşakları ekibinin horon gösterisi ve kolbastı şov ile devam etti.
Trabzonspor'un yıldızları Abdülkadir Ömür ve Siopis, sürpriz yaparak kolbastı oynayan ekibe eşlik etti.
🌊 Abdülkadir ve Siopis'ten kolbastı şovu! #beINSPORTSHABER pic.twitter.com/Yk6hagF7W3
🌊 Abdülkadir ve Siopis'ten kolbastı şovu! #beINSPORTSHABER pic.twitter.com/Yk6hagF7W3— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 14, 2022
Tek tek sahneye çağrıldılar
Medical Park Stadyumu ışık ve lazer gösterilerine sahne oldu.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular seçtikleri parçalar eşliğinde Zafer Yolu’ndan geçerek sahneye çıktı.
Kim, hangi şarkıyı seçti?
Ahmetcan Kaplan: Hayde Gidelum
Bakasetas: (Oynayarak çıktı)
Trondsen: Seven Nation Army
Cornelius: Hot
Nwakaeme: Kendi şarkısı (Nwakaeme Nwakaeme)
Arda Akbulut: Gündüzüm Seninle
Batuhan Kör: Little B
Berat Özdemir: Kulüp
Bruno Peres: Anota Ai (Koltuk değnekleriyle çıktı)
Djaniny Semedo: Num Tas A Ver
Dorukhan Toköz: Yalnızca sitem (Vefat eden Ahmet Çalık'ın formasıyla sahneye çıktı)
🟢 Dorukhan Toköz, Ahmet Çalık'ın formasıyla sahaya çıktı! #beINSPORTSHABER pic.twitter.com/DP6kdeBnlX
🟢 Dorukhan Toköz, Ahmet Çalık'ın formasıyla sahaya çıktı! #beINSPORTSHABER pic.twitter.com/DP6kdeBnlX— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 14, 2022
Edgar Ie: Tamba
Edin Visca: Sredinome
Edin Visca ve kızı, şampiyonluğu kutluyor...pic.twitter.com/q79uClIND3
Edin Visca ve kızı, şampiyonluğu kutluyor...pic.twitter.com/q79uClIND3— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 14, 2022
Emrehan Gedikli: Olabilir
Enis Destan: İzmir Marşı
Erce Kardeşler: Dance Monkey
Fode Koita: Yeke Yeke (Amcasının şarkısı)
🕺 Fode Koita'nın oğlundan dans performansı! pic.twitter.com/sqVEuzgyEO
🕺 Fode Koita'nın oğlundan dans performansı! pic.twitter.com/sqVEuzgyEO— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 14, 2022
Gervinho: 1Er Gaou
Hüseyin Türkmen: Never Going Home
İsmail Köybaşı: Arsız gönül
Kouassi: Magic In the Air
Kerem Şen: Sus
Siopis: (Sirtaki oynadı)
Hamsik: We are the Champions
🎶 "We are the champions!"
🌊 Marek Hamsik sahada! pic.twitter.com/hgH6zsNAKr
🎶 "We are the champions!"
Muhammet Taha Tepe: Kazıdık Tırnaklarla
Murat Cem Akpınar: Senden daha güzel
🎶 "Kimseyi tanımadım ben, senden daha güzel..." #beINSPORTS pic.twitter.com/F77MgrLWuM
🎶 "Kimseyi tanımadım ben, senden daha güzel..." #beINSPORTS pic.twitter.com/F77MgrLWuM— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 14, 2022
Salih Kavrazlı: Yıldızların altında
Serkan Asan: Yol
Denswil: Sensima
Taha Altıkardeş: Cendere
Vitor Hugo: Desenrola Bate Joga
Yunus Mallı: Maşallah
Yusuf Erdoğan: Fırtına
Abdülkadir Ömür: Gülbeyaz
Uğurcan Çakır: Yarınlara güleceğiz
Abdullah Avcı: Teşekkür Ederim
Ahmet Ağaoğlu: Biz Dar Sokaklarında
🧣 Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı sahnede! #beINSPORTS pic.twitter.com/zdapBe4Rld
🧣 Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı sahnede! #beINSPORTS pic.twitter.com/zdapBe4Rld— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 14, 2022
Kupa kaptanın ellerinde yükseldi
Şampiyonluk kupası kaptan Uğurcan Çakır’ın ellerinde havaya kalktı.
Bordo-mavili tribünler şampiyon kadroyu ayakta alkışladı.
🏆 Trabzonspor, kupasına kavuştu! #beINSPORTS pic.twitter.com/iB1CmV8Pkr
🏆 Trabzonspor, kupasına kavuştu! #beINSPORTS pic.twitter.com/iB1CmV8Pkr— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 14, 2022