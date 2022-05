Trabzonspor kupasına kavuştu

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, bugün kupasına kavuştu. Kupa töreni öncesi gün boyu şehirde adeta bayram havası yaşandı.

Şampiyonluk filosu

Bordo-mavililer, ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nden deniz yolu ile 'şampiyonların filosu'nu oluşturdu.

Yüzlerce tekne Trabzon Limanı’na hareket etti.

✅Havada

✅Karada

✅Denizde pic.twitter.com/I2HZm8Nv72 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 14, 2022

Futbolcular teknede coştu

Yolculuk boyunca hem denizde hem de karada meşalelerle müthiş görüntüler ortaya çıktı.

Futbolcular da tekne içinde horon ve kolbastı oynadı.

Trabzonspor teknesi coşuyor🎉pic.twitter.com/1eoOwJk4hh REKLAM May 14, 2022

Takımı Nuri Albayrak karşıladı

Trabzonspor takımı, Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde Trabzon Limanı’na yanaştı.

Bordo-mavili kafile burada, Trabzonspor Eski Başkanı Nuri Albayrak, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Albayrakspor Kulübü Başkanı Hamza Albayrak ile Trabzon Alport Liman Genel Müdürü Muzaffer Ermiş tarafından çiçeklerle karşılandı.

Nuri Albayrak, teknik direktör Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır'a çiçek verdi.

Üstü açık otobüsle stadyuma geçildi

Şampiyon takım, deniz yoluyla geldiği Trabzon Limanı’ndan üstü açık otobüsle Medical Park Stadı'na hareket etti.

Konvoy eşliğinde stada ulaşan kafileye, stat çevresindeki taraftarlar yol boyunca sevgi gösterilerinde bulundu.





Bordo-mavili taraftarlar stadyuma kadar takıma eşlik etti.

Stadyumda dev sahne

Medical Park Stadyumu’na dev boyutlarda bir sahne kuruldu.

Sahne performanslarının gerçekleştirildiği kutlamalar için stadyum kapıları saat 16:00 itibarıyla açıldı.

Kutlamalarda birçok ünlü sanatçı sahne aldı.

🪩 Trabzon, partiye hazır! #beINSPORTS pic.twitter.com/yV85yLSoh6 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 14, 2022

Abdülkadir ve Siopis'ten kolbastı sürprizi





Sanatçı performanslarının ardından kutlamalar, kasketliler horonu, Kuzeyin Uşakları ekibinin horon gösterisi ve kolbastı şov ile devam etti.

Trabzonspor'un yıldızları Abdülkadir Ömür ve Siopis, sürpriz yaparak kolbastı oynayan ekibe eşlik etti.

🌊 Abdülkadir ve Siopis'ten kolbastı şovu! #beINSPORTSHABER pic.twitter.com/Yk6hagF7W3 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 14, 2022

Tek tek sahneye çağrıldılar

Medical Park Stadyumu ışık ve lazer gösterilerine sahne oldu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular seçtikleri parçalar eşliğinde Zafer Yolu’ndan geçerek sahneye çıktı.

Kim, hangi şarkıyı seçti?

Ahmetcan Kaplan: Hayde Gidelum

Bakasetas: (Oynayarak çıktı)

Trondsen: Seven Nation Army

Cornelius: Hot

Nwakaeme: Kendi şarkısı (Nwakaeme Nwakaeme)

Arda Akbulut: Gündüzüm Seninle

Batuhan Kör: Little B

Berat Özdemir: Kulüp

Bruno Peres: Anota Ai (Koltuk değnekleriyle çıktı)

Djaniny Semedo: Num Tas A Ver

Dorukhan Toköz: Yalnızca sitem (Vefat eden Ahmet Çalık'ın formasıyla sahneye çıktı)

🟢 Dorukhan Toköz, Ahmet Çalık'ın formasıyla sahaya çıktı! #beINSPORTSHABER pic.twitter.com/DP6kdeBnlX — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 14, 2022

Edgar Ie: Tamba

Edin Visca: Sredinome

Edin Visca ve kızı, şampiyonluğu kutluyor...pic.twitter.com/q79uClIND3 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 14, 2022

Emrehan Gedikli: Olabilir

Enis Destan: İzmir Marşı

Erce Kardeşler: Dance Monkey

Fode Koita: Yeke Yeke (Amcasının şarkısı)

🕺 Fode Koita'nın oğlundan dans performansı! pic.twitter.com/sqVEuzgyEO — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 14, 2022

Gervinho: 1Er Gaou

Hüseyin Türkmen: Never Going Home

İsmail Köybaşı: Arsız gönül

Kouassi: Magic In the Air

Kerem Şen: Sus

Siopis: (Sirtaki oynadı)

Hamsik: We are the Champions

🎶 "We are the champions!"



🌊 Marek Hamsik sahada! pic.twitter.com/hgH6zsNAKr — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 14, 2022

Muhammet Taha Tepe: Kazıdık Tırnaklarla

Murat Cem Akpınar: Senden daha güzel

🎶 "Kimseyi tanımadım ben, senden daha güzel..." #beINSPORTS pic.twitter.com/F77MgrLWuM — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 14, 2022

Salih Kavrazlı: Yıldızların altında

Serkan Asan: Yol

Denswil: Sensima

Taha Altıkardeş: Cendere

Vitor Hugo: Desenrola Bate Joga

Yunus Mallı: Maşallah

Yusuf Erdoğan: Fırtına

Abdülkadir Ömür: Gülbeyaz

Uğurcan Çakır: Yarınlara güleceğiz

Abdullah Avcı: Teşekkür Ederim

Ahmet Ağaoğlu: Biz Dar Sokaklarında

🧣 Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı sahnede! #beINSPORTS pic.twitter.com/zdapBe4Rld — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 14, 2022

Kupa kaptanın ellerinde yükseldi

Şampiyonluk kupası kaptan Uğurcan Çakır’ın ellerinde havaya kalktı.

Bordo-mavili tribünler şampiyon kadroyu ayakta alkışladı.

🏆 Trabzonspor, kupasına kavuştu! #beINSPORTS pic.twitter.com/iB1CmV8Pkr — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 14, 2022