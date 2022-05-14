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Trabzonspor kupasına kavuştu

Trabzon’da bugün tam bir karnaval havası yaşandı. 'Şampiyonluk filosu'yla denizden yola çıkan bordo-mavili kafile, Trabzon Limanı'na geldi. Bordo-mavili kulübün eski başkanı Nuri Albayrak tarafından karşılanan takım, buradan üstü açık otobüsle stada geçti. Işık ve lazer gösterilerine sahne olan Medical Park Stadyumu'nda Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular seçtikleri şarkılarla tek tek sahaya çıktı ve şampiyonluk kupasını kaldırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor kupasına kavuştu
Kupa Uğurcan Çakır'ın ellerinde yükseldi.

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, bugün kupasına kavuştu. Kupa töreni öncesi gün boyu şehirde adeta bayram havası yaşandı.

Şampiyonluk filosu

Bordo-mavililer, ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nden deniz yolu ile 'şampiyonların filosu'nu oluşturdu.

Yüzlerce tekne Trabzon Limanı’na hareket etti.

Futbolcular teknede coştu

Yolculuk boyunca hem denizde hem de karada meşalelerle müthiş görüntüler ortaya çıktı.

Futbolcular da tekne içinde horon ve kolbastı oynadı.

Takımı Nuri Albayrak karşıladı

Trabzonspor takımı, Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde Trabzon Limanı’na yanaştı.

Bordo-mavili kafile burada, Trabzonspor Eski Başkanı Nuri Albayrak, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Albayrakspor Kulübü Başkanı Hamza Albayrak ile Trabzon Alport Liman Genel Müdürü Muzaffer Ermiş tarafından çiçeklerle karşılandı.

Nuri Albayrak, teknik direktör Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır'a çiçek verdi.
Nuri Albayrak, teknik direktör Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır'a çiçek verdi.

Üstü açık otobüsle stadyuma geçildi

Şampiyon takım, deniz yoluyla geldiği Trabzon Limanı’ndan üstü açık otobüsle Medical Park Stadı'na hareket etti.

Konvoy eşliğinde stada ulaşan kafileye, stat çevresindeki taraftarlar yol boyunca sevgi gösterilerinde bulundu.


Bordo-mavili taraftarlar stadyuma kadar takıma eşlik etti.
Bordo-mavili taraftarlar stadyuma kadar takıma eşlik etti.

Stadyumda dev sahne

Medical Park Stadyumu’na dev boyutlarda bir sahne kuruldu.

Sahne performanslarının gerçekleştirildiği kutlamalar için stadyum kapıları saat 16:00 itibarıyla açıldı.

Kutlamalarda birçok ünlü sanatçı sahne aldı.

Abdülkadir ve Siopis'ten kolbastı sürprizi


Sanatçı performanslarının ardından kutlamalar, kasketliler horonu, Kuzeyin Uşakları ekibinin horon gösterisi ve kolbastı şov ile devam etti.

Trabzonspor'un yıldızları Abdülkadir Ömür ve Siopis, sürpriz yaparak kolbastı oynayan ekibe eşlik etti.

Tek tek sahneye çağrıldılar

Medical Park Stadyumu ışık ve lazer gösterilerine sahne oldu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular seçtikleri parçalar eşliğinde Zafer Yolu’ndan geçerek sahneye çıktı.

Kim, hangi şarkıyı seçti?

Ahmetcan Kaplan: Hayde Gidelum

Bakasetas: (Oynayarak çıktı)

Trondsen: Seven Nation Army

Cornelius: Hot

Nwakaeme: Kendi şarkısı (Nwakaeme Nwakaeme)

Arda Akbulut: Gündüzüm Seninle

Batuhan Kör: Little B

Berat Özdemir: Kulüp

Bruno Peres: Anota Ai (Koltuk değnekleriyle çıktı)

Djaniny Semedo: Num Tas A Ver

Dorukhan Toköz: Yalnızca sitem (Vefat eden Ahmet Çalık'ın formasıyla sahneye çıktı)

Edgar Ie: Tamba

Edin Visca: Sredinome

Emrehan Gedikli: Olabilir

Enis Destan: İzmir Marşı

Erce Kardeşler: Dance Monkey

Fode Koita: Yeke Yeke (Amcasının şarkısı)

Gervinho: 1Er Gaou

Hüseyin Türkmen: Never Going Home

İsmail Köybaşı: Arsız gönül

Kouassi: Magic In the Air

Kerem Şen: Sus

Siopis: (Sirtaki oynadı)

Hamsik: We are the Champions

Muhammet Taha Tepe: Kazıdık Tırnaklarla

Murat Cem Akpınar: Senden daha güzel

Salih Kavrazlı: Yıldızların altında

Serkan Asan: Yol

Denswil: Sensima

Taha Altıkardeş: Cendere

Vitor Hugo: Desenrola Bate Joga

Yunus Mallı: Maşallah

Yusuf Erdoğan: Fırtına

Abdülkadir Ömür: Gülbeyaz

Uğurcan Çakır: Yarınlara güleceğiz

Abdullah Avcı: Teşekkür Ederim

Ahmet Ağaoğlu: Biz Dar Sokaklarında

Kupa kaptanın ellerinde yükseldi

Şampiyonluk kupası kaptan Uğurcan Çakır’ın ellerinde havaya kalktı.

Bordo-mavili tribünler şampiyon kadroyu ayakta alkışladı.

Trabzonspor’un şampiyonluk forması görücüye çıkıyor
SPOR
Trabzonspor’un şampiyonluk forması görücüye çıkıyor

Trabzonspor şampiyonluk kupasını kaldırdı
OYNAT 00:56
Trabzonspor şampiyonluk kupasını kaldırdı
Trabzon'da bugün tam bir karnaval havası yaşandı. Işık ve lazer gösterilerine sahne olan Medical Park Stadyumu'nda Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular seçtikleri şarkılarla tek tek sahaya çıktı ve şampiyonluk kupasını kaldırdı.


Şampiyon kupasına kavuştu

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