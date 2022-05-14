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Trabzonspor’un şampiyonluk forması görücüye çıkıyor

Süper Lig 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor, bu akşam Medical Park Stadyumu’nda yapılacak kupa töreninde özel tasarlanan şampiyonluk formasını taraftarların beğenisine sunacak. Merakla beklenen formalar, internet üzerinden satışa sunulacak.

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Haber Merkezi DHA
Trabzonspor’un şampiyonluk forması görücüye çıkıyor
Trabzonspor

Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Karadeniz fırtınası, bugün görkemli şekilde şampiyonluğunu kutlayacak. Şampiyon ekibin gemiyle denize açılarak başlatacağı kutlamalar, Medical Park Stadyumu’nda yapılacak konserler ve gösterilerle sürecek.

Şampiyonluk forması

Şampiyon takımın oyuncuları kupa seremonisi için sahneye gold rengi armalı ve gold rengi detaylı, üzerinde sonsuzluk işareti bulunan ve ‘2021-22 Sezonu Şampiyonu Trabzonspor’ yazan şampiyonluk formasıyla çıkacak. Bu akşam taraftarın beğenisine sunulacak olan ve merakla beklenen formalar sonrasında internet üzerinden satışa açılacak.
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