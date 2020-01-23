ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Trabzonspor seri penaltı atışları sonucunda çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor’a 2-0 mağlup olan Denizlispor rövanşta rakibini 2-0 mağlup edince karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca penaltı atışları sonunda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan bordo-mavili ekip adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor, seri penaltı atışları sonucunda çeyrek finale yükseldi.

Trabzonspor, seri penaltı atışları sonucunda çeyrek finale yükseldi.

Fotoğraf: Ramazan ÇETİN

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Yukatel Denizlispor karşısında normal süre ve uzatma bölümünü 2-0 geride kapatan Trabzonspor, rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi.

Ev sahibi Denizlispor 14’te Estupinan ve 23’te Recep’in golleriyle skoru 2-0’a getirdi. Trabzonspor’da Sörloth 51'inci dakikada penaltı atışında yararlanamadı ve 90 dakika 2-0 yeşil-siyahlıların üstünlüğü ile sonuçlandı, maçta uzatmalara gidildi.

Konuk takım, 94’te Nwakaeme’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Denizlispor’da da Muhammet 120’de kırmızı kart gördü. Uzatma dakikalarında da sonuç değişmedi, penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında ne oldu?

  • Trabzonspor’da Pereira, Sosa, Ndiaye ve Doğan beyaz noktadan topu ağlarla buluşturdu. Ege ekibinde ise Estupinan ve Recep fileleri havalandırırken, Murawski ve Lopes penaltıyı kaçırdı.

Hüseyin Çimşir: “Böyle bir maç, böyle bir skor beklemiyorduk”

“Böyle bir maç, böyle bir skor ve maçın uzatmaya gitmesini beklemiyorduk. Ama özellikle oyunun başındaki ilk 20 dakikadaki oyun bize yakışmadı. Özellikle rakibin öndeki oyuncularının yaptığı preslerde topu kullanmakta sıkıntı yaşadık. Merkeze oynadığımız topların çoğunda problem yaşadığımızı düşünüyorum. 2-0 olduktan sonra skor oyunda bir format değişikliği yaptık. Ondan sonrada oyunu elimizde tuttuğumuzu düşünüyorum. İyi pozisyonlar bulduk ve penaltı kaçırdık. Uzatmalarda da yaklaşık 30 dakika 10 kişi ile eksik oynadık. Penaltılarda da turu geçip bir üst tur çıktık”

Gazetecilerin "Hakemi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Hüseyin Çimşir, şöyle cevap verdi;

  • “Maçın geneli itibari ile hocamız kötü bir performans gösterdi. Özellikle uzatmada geçmiş adam kendisini yere atmaz avantajı olan adam niye kendisini yere atsın? Bir darbe var ve bunun sonucunda yere düşüyor. Aldatmaya yönelik kart veriyor ve biz oyuncu kaybediyoruz. Lütfen bu konuda biraz daha dikkat etsinler. Maçın geneli itibari ile iyi bir maç ortaya koymadı performans anlamında.”



Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Fenomen simitçi 'sabaha kadar buradayız Ahmet...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.