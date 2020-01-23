Trabzonspor seri penaltı atışları sonucunda çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Yukatel Denizlispor karşısında normal süre ve uzatma bölümünü 2-0 geride kapatan Trabzonspor, rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi.

Ev sahibi Denizlispor 14’te Estupinan ve 23’te Recep’in golleriyle skoru 2-0’a getirdi. Trabzonspor’da Sörloth 51'inci dakikada penaltı atışında yararlanamadı ve 90 dakika 2-0 yeşil-siyahlıların üstünlüğü ile sonuçlandı, maçta uzatmalara gidildi.

Konuk takım, 94’te Nwakaeme’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Denizlispor’da da Muhammet 120’de kırmızı kart gördü. Uzatma dakikalarında da sonuç değişmedi, penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında ne oldu?

Trabzonspor’da Pereira, Sosa, Ndiaye ve Doğan beyaz noktadan topu ağlarla buluşturdu. Ege ekibinde ise Estupinan ve Recep fileleri havalandırırken, Murawski ve Lopes penaltıyı kaçırdı.

Trabzonspor'un çeyrek final paylaşımı: ''Ali yazar, Erce bozar'' pic.twitter.com/Lf1g7cX7ff — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 23 Ocak 2020

Hüseyin Çimşir: “Böyle bir maç, böyle bir skor beklemiyorduk”

“Böyle bir maç, böyle bir skor ve maçın uzatmaya gitmesini beklemiyorduk. Ama özellikle oyunun başındaki ilk 20 dakikadaki oyun bize yakışmadı. Özellikle rakibin öndeki oyuncularının yaptığı preslerde topu kullanmakta sıkıntı yaşadık. Merkeze oynadığımız topların çoğunda problem yaşadığımızı düşünüyorum. 2-0 olduktan sonra skor oyunda bir format değişikliği yaptık. Ondan sonrada oyunu elimizde tuttuğumuzu düşünüyorum. İyi pozisyonlar bulduk ve penaltı kaçırdık. Uzatmalarda da yaklaşık 30 dakika 10 kişi ile eksik oynadık. Penaltılarda da turu geçip bir üst tur çıktık”

“Maçın geneli itibari ile hocamız kötü bir performans gösterdi. Özellikle uzatmada geçmiş adam kendisini yere atmaz avantajı olan adam niye kendisini yere atsın? Bir darbe var ve bunun sonucunda yere düşüyor. Aldatmaya yönelik kart veriyor ve biz oyuncu kaybediyoruz. Lütfen bu konuda biraz daha dikkat etsinler. Maçın geneli itibari ile iyi bir maç ortaya koymadı performans anlamında.”



