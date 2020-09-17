Eddie Newton İslamiyeti seçme hikayesini anlattı: Ezan sesini ilk duyduğumda ağladım

Bordo-mavili takımın teknik patronu Eddie Newton, kulüp dergisine verdiği röportajda İslamiyeti seçme hikayesini anlattı.
Bir Türk vatandaşı ile evli olan Newton, nasıl Müslüman olduğuyla ilgili soruya şu şekilde cevap verdi;
"Ezan sesini ilk duyduğumda çok duygulanmış ve ağlamıştım"
- "Kuzenlerimden biri İslamiyet’i seçmişti. Başka bir kuzenim de İslamiyet’i seçmek üzereydi. Eşimle tanışmıştım, eşim de Müslüman olduğu için onun vasıtasıyla İslamiyet hakkında bilgiler edinmeye başlamıştım. Belki de beni en çok etkileyen şey kuzenimin düğününde gerçekleşti. Düğünün yapıldığı yere yakın bir mescitte ezan sesini duydum. Ezan sesini ilk duyduğumda çok duygulanmış ve ağlamıştım."
"Müslümanlık hakkında okudum ve sorular sordum"
- "Bunun sonrasında içimde bir şeyler olduğunun farkındaydım. Ancak annem ve babam Katolik olduğu için ve ailemde hiç Müslüman olmadığı için alacağım herhangi bir karar çok büyük bir karar olacaktı. Bu karar haliyle annem ve babamı da hayal kırıklığına uğratacaktı. Eşime sorular sordum, kuzenime ve çevremdekilere sorular sordum. Müslümanlık hakkında okumaya devam ettim ve beni bilgilendiren insanlara sorular sordum. Beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi de İslamiyet’te sorduğunuz bütün soruların cevaplarını bulabiliyorsunuz."
"O gün 'İslamiyet’i seçmek istiyorum' dedim"
- "Bir gün araba sürerken kenara çektim ve bana İslamiyet hakkında bilgiler veren arkadaşımı arayıp “O gün bugün, İslamiyet’i seçmek istiyorum” dedim ve ardından da Müslüman oldum. Benim için en önemli şey aradığınız soruların cevabını bulabilmeniz, İslamiyet’te de aradığınız her sorunun cevabını bulabiliyorsunuz. Gerçekten size her şeyi öğreten, her şeyi gösteren bir din. Duyduğum en güzel sözlerden bir tanesi; 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' sözü. Bu kadar güzel sözler ve bu cevap her şeyi açıklıyor zaten."
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