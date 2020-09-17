Eddie Newton İslamiyeti seçme hikayesini anlattı: Ezan sesini ilk duyduğumda ağladım

Bordo-mavili takımın teknik patronu Eddie Newton, kulüp dergisine verdiği röportajda İslamiyeti seçme hikayesini anlattı.

Bir Türk vatandaşı ile evli olan Newton, nasıl Müslüman olduğuyla ilgili soruya şu şekilde cevap verdi;

"Ezan sesini ilk duyduğumda çok duygulanmış ve ağlamıştım"

"Kuzenlerimden biri İslamiyet’i seçmişti. Başka bir kuzenim de İslamiyet’i seçmek üzereydi. Eşimle tanışmıştım, eşim de Müslüman olduğu için onun vasıtasıyla İslamiyet hakkında bilgiler edinmeye başlamıştım. Belki de beni en çok etkileyen şey kuzenimin düğününde gerçekleşti. Düğünün yapıldığı yere yakın bir mescitte ezan sesini duydum. Ezan sesini ilk duyduğumda çok duygulanmış ve ağlamıştım."

"Müslümanlık hakkında okudum ve sorular sordum"

"Bunun sonrasında içimde bir şeyler olduğunun farkındaydım. Ancak annem ve babam Katolik olduğu için ve ailemde hiç Müslüman olmadığı için alacağım herhangi bir karar çok büyük bir karar olacaktı. Bu karar haliyle annem ve babamı da hayal kırıklığına uğratacaktı. Eşime sorular sordum, kuzenime ve çevremdekilere sorular sordum. Müslümanlık hakkında okumaya devam ettim ve beni bilgilendiren insanlara sorular sordum. Beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi de İslamiyet’te sorduğunuz bütün soruların cevaplarını bulabiliyorsunuz."

Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'un Müslüman olduktan sonraki ismi ne? Trabzonspor'a devre arasında yardımcı hoca olarak gelen ancak sonrasında takımın teknik direktörlük görevini üstlenen Eddie Newton, yaz tatilini Konya'da geçiriyor. Eşinin ailesini burada ziyaret eden Newton'a Kulu Belediyesi tarafından yemek davetinde bulunulurken Kuran-ı Kerim, seccade ve tespih hediye edildi.Öte yandan Newton ile ilgili bilinmeyen bir detay da burada ortaya çıktı. Evlilik sürecinde Müslüman olan İngiliz teknik direktörün 'Bilal' ismini aldığı belirtildi.Eddie Newton'un bilinmeyenleri;İngiltere'de önemli takımlarda uzun süre farklı görevler üstlenen ancak çok istediği teknik direktörlük görevini 'siyahi' olduğu için elde edemediğini söyleyen Eddie Newton, en büyük hayaline Trabzonspor'da ulaştı— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 2, 2020

"O gün 'İslamiyet’i seçmek istiyorum' dedim"