Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'un Müslüman olduktan sonraki ismi ne?

Trabzonspor'a devre arasında yardımcı hoca olarak gelen ancak sonrasında takımın teknik direktörlük görevini üstlenen Eddie Newton, yaz tatilini Konya'da geçiriyor.
Eşinin ailesini burada ziyaret eden Newton'a Kulu Belediyesi tarafından yemek davetinde bulunulurken Kuran-ı Kerim, seccade ve tespih hediye edildi.
Öte yandan Newton ile ilgili bilinmeyen bir detay da burada ortaya çıktı. Evlilik sürecinde Müslüman olan İngiliz teknik direktörün 'Bilal' ismini aldığı belirtildi.
Eddie Newton'un bilinmeyenleri;
İngiltere'de önemli takımlarda uzun süre farklı görevler üstlenen ancak çok istediği teknik direktörlük görevini 'siyahi' olduğu için elde edemediğini söyleyen Eddie Newton, en büyük hayaline Trabzonspor'da ulaştı
İngiltere'de önemli takımlarda uzun süre farklı görevler üstlenen ancak çok istediği teknik direktörlük görevini 'siyahi' olduğu için elde edemediğini söyleyen Eddie Newton, en büyük hayaline Trabzonspor'da ulaştı— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 2, 2020
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