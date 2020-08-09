Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'un Müslüman olduktan sonraki ismi ne?

Trabzonspor'a devre arasında yardımcı hoca olarak gelen ancak sonrasında takımın teknik direktörlük görevini üstlenen Eddie Newton, yaz tatilini Konya'da geçiriyor.

Eşinin ailesini burada ziyaret eden Newton'a Kulu Belediyesi tarafından yemek davetinde bulunulurken Kuran-ı Kerim, seccade ve tespih hediye edildi.

Öte yandan Newton ile ilgili bilinmeyen bir detay da burada ortaya çıktı. Evlilik sürecinde Müslüman olan İngiliz teknik direktörün 'Bilal' ismini aldığı belirtildi.

Eddie Newton'un bilinmeyenleri;