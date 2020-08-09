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Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'un Müslüman olduktan sonraki ismi ne?

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton, son günlerin en çok konuşulan ismi. Bordo mavililerin 11. yabancı antrenörü olan İngiliz çalıştırıcının yaz tatilinde Konya'ya aile ziyaretinde bulunması dikkat çekti. Eşinin ailesini burada ziyaret eden Newton'un Müslüman olduktan sonra aldığı isim de ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eddie Newton, Trabzonspor ile Türkiye Kupası kazanmıştı.

Eddie Newton, Trabzonspor ile Türkiye Kupası kazanmıştı.

Fotoğraf: Tolga SAĞLAM

Trabzonspor'a devre arasında yardımcı hoca olarak gelen ancak sonrasında takımın teknik direktörlük görevini üstlenen Eddie Newton, yaz tatilini Konya'da geçiriyor.

Eşinin ailesini burada ziyaret eden Newton'a Kulu Belediyesi tarafından yemek davetinde bulunulurken Kuran-ı Kerim, seccade ve tespih hediye edildi.

Öte yandan Newton ile ilgili bilinmeyen bir detay da burada ortaya çıktı. Evlilik sürecinde Müslüman olan İngiliz teknik direktörün 'Bilal' ismini aldığı belirtildi.

Eddie Newton'un bilinmeyenleri;

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