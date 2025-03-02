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Trabzonspor TÜMOSAN Konyaspor'a karşı üstün

Trabzonspor TÜMOSAN Konyaspor'a karşı üstün

14:092/03/2025, Pazar
DHA
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Edin Visca ile Nikola Boranijasevic'in mücadelesi
Edin Visca ile Nikola Boranijasevic'in mücadelesi

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor Süper Lig’in 26’ncı haftasında yarın yapacakları maçla 48’inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 47 maçta bordo-mavililerin 24, yeşil-beyazlıların ise 11 galibiyeti bulunuyor.

Trabzonspor Süper Lig’in 26’ncı haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor’un konuğu olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak olan maçta hakem Ozan Ergün düdük çalacak.


Trabzonspor, Süper Lig’de geride kalan 11 deplasmanda henüz galibiyet elde edemedi. Bordo-mavililer yarın oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçından hem ilk deplasman galibiyetini almak hem de seri yapmak istiyor. Trabzonspor 32 puanla 8’inci sırada yer alırken, 25 puanla 14’üncü sırada yer alan TÜMOSAN Konyaspor da sahasında galibiyetle ayrılarak alt sıralardan kurtulmak istiyor.



Süper Lig'de 48. kez karşılaşacaklar

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki rekabet 2’nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 47’si Süper Lig, 10’u 2’inci Lig ve 6’sı Türkiye Kupası olmak üzere 63 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 30, TÜMOSAN Konyaspor’un 14 galibiyeti bulunurken 19 maç da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2024-25 sezonunun ilk yarısında Trabzon’da oynadıkları son maç bordo-mavili takımın 3-2 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.






#Süper Lig
#Trabzonspor
#Konyaspor

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