Trabzonspor TÜMOSAN Konyaspor'a karşı üstün

Trabzonspor, Süper Lig’de geride kalan 11 deplasmanda henüz galibiyet elde edemedi. Bordo-mavililer yarın oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçından hem ilk deplasman galibiyetini almak hem de seri yapmak istiyor. Trabzonspor 32 puanla 8’inci sırada yer alırken, 25 puanla 14’üncü sırada yer alan TÜMOSAN Konyaspor da sahasında galibiyetle ayrılarak alt sıralardan kurtulmak istiyor.

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki rekabet 2’nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 47’si Süper Lig, 10’u 2’inci Lig ve 6’sı Türkiye Kupası olmak üzere 63 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 30, TÜMOSAN Konyaspor’un 14 galibiyeti bulunurken 19 maç da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2024-25 sezonunun ilk yarısında Trabzon’da oynadıkları son maç bordo-mavili takımın 3-2 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.