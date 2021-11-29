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Trabzonspor’da Abdulkadir Ömür rüzgarı

Süper Lig’in 14. haftasını 36 puanla namağlup lider kapatan Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür, performansıyla göz doldururken, kötü günleri ise geride bıraktı.

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Haber Merkezi İHA
Trabzonspor’da Abdulkadir Ömür rüzgarı
Abdülkadir Ömür bu sezon 15 maçta, 3 gol ve 1 asistle oynadı.

Süper Lig’de oynadığı son 26 müsabakada mağlubiyet yüzü görmeyen ve 2021-2022 sezonunda da geride kalan 14 haftada 36 puan toplayarak zirvede bulunan Trabzonspor’da, Abdülkadir Ömür rüzgarı esiyor. Kariyerinde ilk kez üst üste oynadığı 3 maçta 3 gol atma başarısı gösteren Ömür, kötü günlerini geride bırakarak, takımını sırtlayan isimlerin başında gelmeye devam ediyor.
Dip yaptı, zirveye doğru gidiyor

Ligin ilk haftasında Yeni Malatyaspor mücadelesinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, daha sonra da fazla süre alamayan bordo-mavili futbolcu, 4. haftadaki Galatasaray maçında performansı nedeniyle taraftarın tepkisiyle karşılaşmıştı. Karşılaşmayı 2-0 yenik durumda götüren Karadeniz ekibinde, bir taraftarın sahaya girip tepki göstermesinin ardından oyundan alınan ve göz yaşlarına hakim olamayan genç oyuncu, daha sonraki süreçte performansını yükselterek sürdürdü.

İzin istedi, Avcı antrenmana çıkardı

Galatasaray karşılaşmasında yaşadıklarının ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı’dan toparlanmak için izin isteyen genç oyuncunun bu talebi kabul görmedi. Abdülkadir’in takımla birlikte antrenmana çıkmasını isteyen deneyimli teknik adam, oyuncusuyla sürekli konuşarak onu kazanma yoluna gitti. Israrla 22 yaşındaki futbolcuyla forma vermeye devam ederek, performansını yukarı çıkarması adına hamleler yapan Avcı’nın bu yaklaşımına olumlu yanıtlar veren Abdülkadir Ömür, tekrar milli takıma çağrılırken, son haftalarda da takımına önemli katkılar verdi.
3’te 3 yaptı

Abdülkadir Ömür, Beşiktaş karşısında deplasmanda 2-1 galip gelinen karşılaşmada attığı golle 3 puanın alınmasında önemli rol oynarken, 3-0’lık Gaziantep FK maçında da takımının ilk golünü kaydederek maçın kazanılmasına katkı sağladı. Abdülkadir, Fatih Karagümrük müsabakasında ise attığı şık golle galibiyete önemli katkı verdi.

  • Daha çok golü düşünmeye başladı
  • Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile birlikte yeniden güven kazanmaya başlayan Ömür, gol yollarındaki etkisiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Geçen sezonki gol sayısını geçen oyuncu, ligin ilk 14 haftalık bölümünde 13 maçta 807 dakika görev yaptı, 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Milli oyuncu, 2020-2021 sezonunda 2, 2019-2020 sezonunda 3, 2018-2019 sezonunda 5, 2017-2018 sezonunda 3 gol kaydetmişti.

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