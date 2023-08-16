Trabzonspor'da ayrılık

Manolis Siopis
Trabzonspor, Yunan orta saha oyuncularından Manolis Siopis'in sözleşmesinin ailevi nedenlerden dolayı karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
"Siopis, Trabzonspor'a 242 bin euro fesih tazminatı ödeyecek.
Siopis'in menajeri, 257 bin euroluk alacağından feragat etti.
Ayrıca oyuncu, 31.12.2023 tarihine kadar Yunanistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri veya İngiltere'ye transfer olması halinde 700 bin euro; Türkiye'de bir Süper Lig kulübüne transfer olması halinde 2 milyon euro Trabzonspor'a ödeme yapacak"
2021-22 sezonunda Alanyaspor'dan Trabzonspor'a 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.
Yunan orta saha 2 yıllık Trabzonspor kariyerinde Bordo-mavili formayla toplamda 77 maça çıkıp 1 asistlik katkı sağladı.