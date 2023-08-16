Trabzonspor'da ayrılık

Ayrıca oyuncu, 31.12.2023 tarihine kadar Yunanistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri veya İngiltere'ye transfer olması halinde 700 bin euro; Türkiye'de bir Süper Lig kulübüne transfer olması halinde 2 milyon euro Trabzonspor'a ödeme yapacak"