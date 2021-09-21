Trabzonspor'da Dorukhan Toköz üzüntüsü

Dorukhan Toköz iki maçı kaçıracak.

Bordo-mavili takımın lig ve Avrupa'da oynadığı ilk 8 resmi müsabakada forma giyemeyen ancak düzeldikten sonra hafta sonundaki Kasımpaşa maçında 84. dakikada oyuna dahil olan Dorukhan Toköz, maç sonunda sakatlandı.

Ligde geçen sezon Beşiktaş formasıyla 15 Mayıs'ta Göztepe deplasmanında son dakikada oyuna giren Dorukhan, 126 gün sonra Trabzonspor formasıyla görev yaptığı Kasımpaşa maçında sahayı sakatlanarak terk etmek zorunda kaldı.

Sağ uyluk üst adale tendonunda gerilme ve ödem tespit edilen futbolcu, 10 gün sahalardan uzak kalacak. Dorukhan'ın İttifak Holding Konyaspor ve ardından Aytemiz Alanyaspor maçlarında görev yapamayacağı bildirildi.

Dorukhan, 6 dakika görev yaptığı bordo-mavili takımda tekrar sahalardan uzak kaldı.

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3 eksik

Trabzonspor'da Dorukhan'ın yanı sıra Abdulkadir Parmak ve Trondsen'in sakatlıkları devam ediyor. Bu futbolcular da İttifak Holding Konyaspor maçında görev yapamayacak.

Kasımpaşa maçında sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın sol uyluk arka adalesinde grade 1 kas yaralanması tespit edildiği ve bu futbolcunun da 10 gün forma giyemeyeceği belirtildi.

Djaniny dönüyor

Trabzonspor'un Galatasaray ve Kasımpaşa ile oynadığı maçlarda forma giyemeyen golcü oyuncusu Djaniny Semedo'dan ise iyi haber geldi.

Golcü futbolcunun takımla çalışmalara başladığı, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosunda yer alabileceği öğrenildi.

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