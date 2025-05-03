Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

18:233/05/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 34’üncü haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor Süper Lig’in 34’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından rondo ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.


Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

#Süper Lig
#Trabzonspor
#Kasımpaşa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti: Sırrı Süreyya Önder'in hastalığı neydi?