Trabzonspor'dan Mehmet Türkmen isyanı: Fenerbahçeliliği sabit hakem

Yetmezmiş gibi şimdi de kurulan bu düzeneğin merkezinde yer alan, Fenerbahçeliliği sabit, bir taraftan Mourinho hayranı diğer taraftan da Mourinho tarafından 'en sevdiğim hakem' iltifatıyla şereflendirilen (!) Mehmet Türkmen, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına atanarak bilinçli bir şekilde ‘meydan okuma’ yapılmıştır. Kaldı ki daha iki hafta önce Başakşehir maçında verdiği ‘uyduruk penaltı’ hala tazeliğini korurken söz konusu atama gerçekleştirilmiştir. Trabzonspor bu ülkenin futbol vicdanıdır! Haksızlığa ve adaletsizliğe asla boyun eğmeyecektir!"