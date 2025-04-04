TFF'nin prensi sahne alacak: Yeni nesil eyyamcı!

İlk maçtan tepki aldı





Sezonun ilk haftasında Trabzonspor'un Kayserispor ile oynadığı maçta düdük çalan Türkmen, bu maçta verdiği yanlış ve taraflı kararlarla tepki toplarken, karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu maçın yankıları uzun süre devam ederken bordo-mavili yönetim bu maçla MHK'nin istifasını istemişti.