TFF'nin prensi sahne alacak: Yeni nesil eyyamcı!

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Mehmet Türkmen'in Süper Lig'de pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçına verilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. MHK'nin 'prensi' olarak gösterilen Türkmen, yeni jenerasyonun eyyamcısı olarak nitelendiriliyor.
Merkez Hakem Kurulu, skandal hakem hatalarına bir yenisini daha ekledi. Genç olarak lanse edilip jet hızıyla Süper Lig'de maç verilen hakemlerin başında gelen ve tartışmalı kararları nedeniyle son haftalarda önemli maçlardan uzak tutulan Mehmet Türkmen, Fenerbahçe-Trabzonspor maçına atandı.
Fenerbahçe'nin 4, Trabzonspor'un ise 5 maçında görev yapan Türkmen ile sarı-lacivertliler 3 galibiyet 1 mağlubiyet, bordo-mavililer ise 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
İlk maçtan tepki aldı
Sezonun ilk haftasında Trabzonspor'un Kayserispor ile oynadığı maçta düdük çalan Türkmen, bu maçta verdiği yanlış ve taraflı kararlarla tepki toplarken, karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu maçın yankıları uzun süre devam ederken bordo-mavili yönetim bu maçla MHK'nin istifasını istemişti.
Türkmen'in, Fenerbahçe maçına atanması nedeniyle kaygı taşıyan ve bu derbiye atanabilecek kapasitede olmadığını savunan Trabzonspor, pazar günü Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak maçı mercek altına alacak.
TFF'nin ve MHK'nin 'prensi' olarak nitelendirilen Türkmen'in, son haftalarda koruma altına alınması dikkat çekti.
Eski hakemlerin ve spor otoritelerinin, güçlü camialar adına eyyamcılık yaptığı iddiasıyla gündeme getirdiği Türkmen, son olarak 15 Mart'taki Başakşehir-Trabzonspor maçını yönetmişti. Bu maçta Uğurcan'ın çıkardığı penaltı kararı da tartışılmıştı.
Mehmet Türkmen için pazar günkü derbi kader maçı olacak.