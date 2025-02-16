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Trabzonspor'dan TFF'ye 'Uğurcan Çakır' çağrısı

Trabzonspor'dan TFF'ye 'Uğurcan Çakır' çağrısı

09:5716/02/2025, Pazar
DHA
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Uğurcan Çakır'a maçta sürekli yabancı maddeler atılmıştı.
Uğurcan Çakır'a maçta sürekli yabancı maddeler atılmıştı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmada görev alan takım kaptanı Uğurcan Çakır'a siyah beyazlı taraftarlardan gelen tepkilere ilişkin açıklama yayınladı. Doğan, "Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyor ve alacağı kararların yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" dedi.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Trabzonspor Kulübü, karşılaşmada takım kaptanı Uğurcan Çakır’a yönelik küfürlü tezahüratlar ve sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle bir açıklama yayımladı.


Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan imzalı açıklamada, "Takımımızın kaptanı ve A Milli Takımımızın as kalecisi Uğurcan Çakır, bugün maç boyunca yakışıksız tepkilere maruz kalmıştır. Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyor ve alacağı kararların yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" ifadelerine yer verildi.






#Trabzonspor
#Uğurcan Çakır
#TFF
#Ertuğrul Doğan

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