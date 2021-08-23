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Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sörtloth sürpriz imzayı attı

Adı son günlerde sürekli Türk takımlarıyla anılan Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu. Norveçli yıldız gelecek sezon İspanya'da kiralık olarak forma giyecek.

Haber Merkezi DHA
Trabzonsporun eski yıldızı Alexander Sörtloth sürpriz imzayı attı
Alexander Sörtloth

Adı son günlerde özellikle Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth, Türkiye'den gelen tüm teklifleri reddetti ve La Liga'ya transfer oldu.

Avrupa'dan Marsilya'nın ilgi gösterdiği Norveçli forvet, yeni sezonda İspanya'nın Real Sociedad takımında 1 yılık kiralık olarak forma giyecek.

  • Alexander Sörloth, Trabzonspor'da muhteşem bir sezon geçirmiş ve sonrasında Almanya'nın Leipzig takımına transfer olmuştu. Yıldız forvet burada beklentileri karşılayamayınca fazla forma şansı bulamamıştı.

Fenerbahçe Sörloth transferini yalanlamıştı

  • 'Fenerbahçe ile Sörloth anlaştı' haberlerine sarı-lacivertli kulüpten yalanlama gelmişti. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, haberlerin doğru olmadığı kaydedilmişti.

Alexander Sörloth: Trabzonspor taraftarı telefon numaramı ele geçirmiş, bildirimleri kapattım
OYNAT 00:31
Alexander Sörloth: Trabzonspor taraftarı telefon numaramı ele geçirmiş, bildirimleri kapattım
Trabzonspor taraftarının, takıma gelmesi için kampanya başlatıp fotoğraflarının altını yorum yağmuruna tuttuğu Norveçli golcü Alexander Sörloth, bu mesajlar ile ilgili konuştu. 'Gelen mesajlardan dolayı telefon numaramı değiştirdim. Instagram bildirimlerini kapattım. Telefon numaramı ele geçirmişler' dedi.

Sörloth'un, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına bordo-mavili taraftarların Come to Trabzonspor (Trabzonspor'a gel) yorumları akşam saatlerinde 1 milyonu geçmişti.
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