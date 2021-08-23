Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sörtloth sürpriz imzayı attı

Adı son günlerde özellikle Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth, Türkiye'den gelen tüm teklifleri reddetti ve La Liga'ya transfer oldu.
Avrupa'dan Marsilya'nın ilgi gösterdiği Norveçli forvet, yeni sezonda İspanya'nın Real Sociedad takımında 1 yılık kiralık olarak forma giyecek.
- Alexander Sörloth, Trabzonspor'da muhteşem bir sezon geçirmiş ve sonrasında Almanya'nın Leipzig takımına transfer olmuştu. Yıldız forvet burada beklentileri karşılayamayınca fazla forma şansı bulamamıştı.
Fenerbahçe Sörloth transferini yalanlamıştı
- 'Fenerbahçe ile Sörloth anlaştı' haberlerine sarı-lacivertli kulüpten yalanlama gelmişti. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, haberlerin doğru olmadığı kaydedilmişti.
Zorunlu Açıklama
Bu akşam saatlerinde gündeme düşen “Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi.” haberi doğru değildir.
Taraftarımızdan ricamız bu haberi dikkate almamalarıdır. pic.twitter.com/qiH2EtefUl
Zorunlu Açıklama