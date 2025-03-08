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Trabzonspor'un iki penaltısı VAR'a takıldı

Trabzonspor'un iki penaltısı VAR'a takıldı

22:068/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Hakem Alper Akarsu
Hakem Alper Akarsu

Trendyol Süper Lig 27. haftasında oynanan Trabzonspor-Hatayspor maçına bordo-mavililerin 29 ile 49. dakikalarında kazandığı penaltıların iptali damga vurdu.

Trendyol Süper Lig 27. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 29 ile 49. dakikalarında iptal edilen penaltı pozisyonları damga vurdu.


29'ncu dakikada savunmada Kilama kayarak topu uzaklaştırmak isterken topa eliyle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen tavsiye üzerine hakem Alper Akarsu izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.


49'ncu dakikada Danilo Sikan kale sahasına doğru topu havalandırdı. Meşin yuvarlağı önüne alan Simon Banza, Kilama ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi ancak VAR'dan izleme tavsiyesi geldi. Pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.








#Trabzonspor
#Hatayspor
#Trendyol Süper Lig

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