Trabzon'da TFF'ye sert tepki: İstifa çağrıları yapıldı

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Trabzonspor-Hatayspor maçında, bordo mavili taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti.
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında Papara Park'ta Hatayspor'u konuk etti.
Bu mücadelenin başlangıç düdüğüyle birlikte bordo mavili taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu protesto etti.
TFF'yi istifaya davet eden taraftarlar, 'Yeter Hacıosmanoğlu yeter, TFF istifa' sloganlarını attı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da daha önce yaptığı açıklamalarda TFF'ye yönelik tepkilerini dile getirmişti.