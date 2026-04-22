Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor'un Samsunspor maçı kadrosu belli oldu

16:3722/04/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Bordo-mavililer maç öncesi son idmanına çıktı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Samsun’a gitti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında yarın saat 18.45’te deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını bugün saat 12.30’da yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer, taktik çalışmasının ardından karayoluyla Samsun’a hareket etti.



5 eksik

Bordo-mavililerin Samsunspor maçı kafilesinde Okay Yokuşlu, Edin Visca, Arseniy Batagov, Boran Başkan ve Taha Emre İnce yer almadı.


Trabzonspor’un 20 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer aldı:


Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, ⁠ Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Mathias Lovik, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Salih Malkoçoğlu, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Paul Onuachu, Umut Nayır.




#Türkiye Kupası
#Trabzonspor
#Samsunspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
