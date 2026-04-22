Trabzonspor'un Samsunspor maçı kadrosu belli oldu

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Samsun’a gitti.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında yarın saat 18.45’te deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını bugün saat 12.30’da yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer, taktik çalışmasının ardından karayoluyla Samsun’a hareket etti.
Bordo-mavililerin Samsunspor maçı kafilesinde Okay Yokuşlu, Edin Visca, Arseniy Batagov, Boran Başkan ve Taha Emre İnce yer almadı.
Trabzonspor’un 20 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Mathias Lovik, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Salih Malkoçoğlu, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Paul Onuachu, Umut Nayır.