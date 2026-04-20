Trabzonspor’dan sert açıklama: “Manipülasyonun farkındayız”

Yapılan açıklamada, “Saha dışındaki manipülasyonların, hakemleri etki altına aldığını üzülerek görmekteyiz. Ortaya koyduğumuz karakter ve duruş, saha içerisinde düdük çalan hakemlerin formsuzluğu ve vahim hatalarıyla gölgelenmektedir. Dökülen alın teri ve verilen emek ‘gözden kaçan’ müdahalelerle yok sayılmaktadır. Maçın temposunu okuyamayan, VAR'da dahi adaleti tesis edemeyen yönetim anlayışından artık bıktık! Hakemlerin saha içi pratiklerinde ve MHK'nin yönetim mekanizmasında bir arpa boyu yol alınamamasını kabul etmiyoruz. Kaosa zemin hazırlayan bu kronikleşmiş sorunun artık ‘radikal kararlarla’ çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz. Sabrımızın ve iyi niyetimizin de bir sınırı olduğunu, emeğimizin çalınmasına asla izin vermeyeceğimizi kararlılıkla vurguluyoruz" denildi.