Trabzonspor’dan sert açıklama: “Manipülasyonun farkındayız”

20:5820/04/2026, Pazartesi
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan
Trabzonspor, Başakşehir FK ile oynadığı ve 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Bordo-mavili kulüp, maçtan bir gün sonra yayımladığı metinde son dönemde Türk futbolunda oluşan tartışmalara sert ifadelerle tepki gösterdi.

Trabzonspor yönetiminden, son dönemdeki hakem yönetimlerine büyük tepki geldi.

Yapılan açıklamada, “Saha dışındaki manipülasyonların, hakemleri etki altına aldığını üzülerek görmekteyiz. Ortaya koyduğumuz karakter ve duruş, saha içerisinde düdük çalan hakemlerin formsuzluğu ve vahim hatalarıyla gölgelenmektedir. Dökülen alın teri ve verilen emek ‘gözden kaçan’ müdahalelerle yok sayılmaktadır. Maçın temposunu okuyamayan, VAR'da dahi adaleti tesis edemeyen yönetim anlayışından artık bıktık! Hakemlerin saha içi pratiklerinde ve MHK'nin yönetim mekanizmasında bir arpa boyu yol alınamamasını kabul etmiyoruz. Kaosa zemin hazırlayan bu kronikleşmiş sorunun artık ‘radikal kararlarla’ çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz. Sabrımızın ve iyi niyetimizin de bir sınırı olduğunu, emeğimizin çalınmasına asla izin vermeyeceğimizi kararlılıkla vurguluyoruz" denildi.

Açıklamanın, son haftalarda Süper Lig’de artan hakem tartışmaları ve kulüpler arasındaki gerilim bağlamında yapılması dikkat çekti. Trabzonspor cephesinden gelen bu çıkışın, ilerleyen haftalarda yaşanacak gelişmelere nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.


