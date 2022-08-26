Trabzonspor Naci Ünüvar'ı kadrosuna kattı: Bonservisi alınacak mı?

Trabzonspor, uzun süredir peşinde koştuğu Ajax'ta forma giyen gurbetçi futbolcu Naci Ünüvar transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, 19 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı. Peki Naci Ünüvar kimdir, aslen nerelidir ve yerli oyuncu sayılacak mı? İşte detaylar...

Naci Ünüvar kimdir?

Naci Ünüvar, Hollanda devi Ajax'ta orta saha pozisyonunda forma giymektedir. 13 Haziran 2003'te dünyaya gelmiştir. Sağ ayağını kullanan genç futbolcu, 168 cm boyundadır. Ünüvar, 2022-2023 sezonu sonuna kadar Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyecektir.

Naci Ünüvar Türk mü sayılacak?

Türk asıllı Hollandalı futbolcu Naci Ünüvar'ın, çifte vatandaşlığı bulunuyor. 19 yaşındaki futbolcu bu sebepten dolayı Trabzonspor'da 'yerli' statüsünde oynayabilecek. Öte yandan Hollanda ve Türkiye milli takımlarını seçme hakkı bulunan Naci Ünüvar, henüz kararını net olarak vermedi.

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Naci Ünüvar hangi pozisyonlarda oynuyor?

Naci Ünüvar, sol kanat, 10 numara ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabiliyor.