Transfer Beşiktaş'ın ayağına geldi

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ilginç bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezonu Hamburg'ta tamamlayan ve sözleşmesi sona eren Alman orta saha Lewis Holtby'nin, kendisine teklif olmamasına rağmen Beşiktaş'a transfer olmak amacıyla İstanbul'a geldiği ifade edildi.

Takımın sezon başı çalışmalarını yaptığı Riva'da teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşecek olan Holtby, şartların uygun olması ve başarılı çalıştırıcının onay vermesi halinde sportif direktör Ali Naibi ile de transfer görüşmesi yapacak.