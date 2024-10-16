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Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı

16:3516/10/2024, Çarşamba
AA
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Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu.
Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:


18 Ekim Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: Feridun Daldaş


19 Ekim Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Fatih Karagümrük: Alpaslan Şen

16.00 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Kocaelispor-Central Hospital Ümraniyespor: Yiğit Arslan

19.00 Adanaspor-Şanlıurfaspor: Gürcan Hasova


20 Ekim Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Erzurumspor FK: Oğuzhan Aksu

16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK- Manisa FK: Ozan Ergün

19.00 Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Emre Kargın


21 Ekim Pazartesi:

20.00 Esenler Erokspor- Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Gültekin

#Trendyol 1. Lig
#Hakem
#9. Hafta

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