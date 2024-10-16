Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde: