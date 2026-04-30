Trendyol 1. Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

12:3130/04/2026, Perşembe
AA
Trendyol 1. Lig'de 38. ve son hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:


14.30 Atakaş Hatayspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Ömer Faruk Gültekin


17.00 İstanbulspor-Adana Demirspor: Hatice Aydin Duygu


17.00 Boluspor-Serikspor: Hakan Ülker


20.00 Manisa FK-Sakaryaspor: Oğuzhan Gökçen


2 Mayıs Cumartesi:


16.00 Arca Çorum FK-Erzurumspor FK: Muhammet Ali Metoğlu


16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler: Ali Yılmaz


16.00 Özbeyli Bandırmaspor-Özbelsan Sivasspor: Batuhan Kolak


16.00 Esenler Erokspor-Atko Grup Pendikspor: Adnan Deniz Kayatepe


16.00 Sipay Bodrum FK-SMS Grup Sarıyer: Turgut Doman


16.00 Eminevim Ümraniyespor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay

#türkiye futbol federasyonu
#tff
#merkez hakem kurulu
