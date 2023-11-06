Tümer Metin: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli

"Boşuna sağa sola gitmesin kimse. Kime sorarsak sor aynı cevabı alacaksın. Beşiktaş'ın teknik direktörü belli. Başkan adaylığı için Hasan Arat ve Emre Kocadağ'ın adı geçiyor. Bir de sayın Başkan Ahmet Nur Çebi 'bırakacak mı, bırakmayacak mı?' gibi tartışmalarla durum ortada. Devam etti, güven oyu istedi. Kongereden de Ahmet Nur Çebi adı çıktı. Ben anlamam, başkan devam eder mi, etmez mi? Bildiğim kadarıyla iyi insandır ama bu Beşiktaş düzelir mi, emin değilim. Sizin yönetiminizde düzelecek mi, orasından hiç emin değilim. Düzelmediğine dair işaretleri gördüm ben. Ahmet Nur Çebi adaylığını koymadı ve başkan adaylarından biri seçildi. Kime gideceksin hoca olarak? Gideceğin tek adres var Sergen Yalçın. Başka birine gidemezsin, Sergen Yalçın'a gideceksin. Başka hiç kimseye gidemezsin. Eğrisini, doğrusunu tartışırız. Sergen Yalçın da eminim ki gelmek ister. Yüzde 100 gelmek ister. Hocanın bu takıma ne katacağını tartışırız."