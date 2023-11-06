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Spor

Tümer Metin: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi için en doğru tercihin Sergen Yalçın olduğunu söyledi. Metin, "Sergen Hoca da eminim ki Beşiktaş'a gelmek ister" diye konuştu.

11:40 - 6/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 11:43 - 6/11/2023 Pazartesi
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Tümer Metin futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Beşiktaş forması giymişti.

Tümer Metin futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Beşiktaş forması giymişti.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'a 3-2 mağlup olduğu maçı değerlendiren Tümer Metin, teknik direktörlük konusunda dikkati çeken yorumlarda bulundu. "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli" diyen Metin, gidilecek tek adresin Sergen Yalçın olduğunu söyledi.


Tümer Metin'in Tivibu Spor'da yaptığı açıklamalar şöyle:

"Sergen Yalçın'dan başkasına gidemezsin"

"Boşuna sağa sola gitmesin kimse. Kime sorarsak sor aynı cevabı alacaksın. Beşiktaş'ın teknik direktörü belli. Başkan adaylığı için Hasan Arat ve Emre Kocadağ'ın adı geçiyor. Bir de sayın Başkan Ahmet Nur Çebi 'bırakacak mı, bırakmayacak mı?' gibi tartışmalarla durum ortada. Devam etti, güven oyu istedi. Kongereden de Ahmet Nur Çebi adı çıktı. Ben anlamam, başkan devam eder mi, etmez mi? Bildiğim kadarıyla iyi insandır ama bu Beşiktaş düzelir mi, emin değilim. Sizin yönetiminizde düzelecek mi, orasından hiç emin değilim. Düzelmediğine dair işaretleri gördüm ben. Ahmet Nur Çebi adaylığını koymadı ve başkan adaylarından biri seçildi. Kime gideceksin hoca olarak? Gideceğin tek adres var Sergen Yalçın. Başka birine gidemezsin, Sergen Yalçın'a gideceksin. Başka hiç kimseye gidemezsin. Eğrisini, doğrusunu tartışırız. Sergen Yalçın da eminim ki gelmek ister. Yüzde 100 gelmek ister. Hocanın bu takıma ne katacağını tartışırız."


Sergen Yalçın 2020-21 sezonunda Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımıştı.

"Şimdi niye takımın başına getirmiyorsun?"

"Bundan kötüye gitme şansı yok. En azından bir silkeler. Bunu neden anlatıyorum? Burak Yılmaz'la antrenmana çıkmak var, Sergen Yalçın'la antrenmana çıkmak var. 2 hafta sonra görevde olmayacağını bildiğin bir adama yüzde 100'le antrenman yapmazsın. O da bugünkü maçın görüntüsünü ortaya çıkarır. Sergen Yalçın'a gideceksin mecbur, niye gitmiyorsun Sergen Yalçın'a? Şimdi niye takımın başına getirmiyorsun?"





#Beşiktaş
#Tümer Metin
#Sergen Yalçın
#Burak Yılmaz
13 dakika önce
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